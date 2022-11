El hombre que vivió durante 18 años en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle y cuya epopeya inspiró la película "Terminal", falleció este sábado, informan medios locales.



Mehran Karimi Nasseri, un refugiado político iraní, falleció aparentemente por causas naturales en una de las terminales del mayor aeropuerto de la capital francesa, al que había retornado aparentemente desde hacía varias semanas.



Conocido como "Sir Alfred", nacido en 1945 en Masjed Soleiman, en la provincia iraní de Juzestán, había elegido domicilio en Roissy, al norte de París, en noviembre de 1988, después de un largo periplo en busca de su madre que lo había llevado a Londres, Berlín y Ámsterdam. En todos los destinos fue expulsado por las autoridades por falta de documentación.



Nasseri quedó atrapado en el Charles de Gaulle desde 1988 a 2006, cuando fue hospitalizado por una intoxicación alimentaria.



A su salida del hospital, fue acogido por varias organizaciones humanitarias y vivió en un albergue.

Su epopeya inspiró dos películas, la francesa "Tombés du ciel" (1994), protagonizada por el gran Jean Rochefort, y "Terminal" (2004), que al ser dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks dio repercusión mundial a su caso.



Después de haber gastado gran parte del dinero recibido por la película, había regresado hace unas semanas al aeropuerto, le dijo una fuente a la AFP. Llevaba varios miles de euros encima.



En 1999 obtuvo el estatuto de refugiado en Francia y un permiso de residencia.



En Roissy se había convertido en una figura emblemática, objeto de numerosos reportajes en televisiones y radios francesas y extranjeras, antes de la consagración cinematográfica.

En un reportaje, ‘El Mundo’ contó que varias personas que lo conocieron dijeron que el aeropuerto se volvió el lugar ideal para que Karimi se ‘sumergiera’ en sus libros y redactara sus memorias, por lo que ya no se quería ir de allí.



“Su historia es incomprensible. Tiene sus papeles en regla, medios económicos, pero no quiere irse porque solo existe a través del aeropuerto”, afirmó en ese entonces Philippe Bargain, jefe del servicio médico del aeropuerto en aquel entonces.



Además, tenía una buena relación con el personal del lugar.



“Es una compañía muy agradable, se nota que procede de una buena familia. Se ha ganado la simpatía de todas las autoridades del aeropuerto y lo dejan vivir aquí”, relató Sylvaine do Sacramento, quien trabajó en la farmacia del aeropuerto.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE Y afp