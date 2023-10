Murió otro joven colombiano en guerra de Ucrania; había viajado hace pocas semanas

Un joven colombiano murió en Ucrania. El exmiltar Jhoan Sebastián Cerón había viajado a Europa del este hace escasas semanas, pero perdió la vida en medio del conflicto.

La invasión de Rusia a Ucrania, que inició el 24 de febrero de 2022, se mantiene. Tras años de conflicto armado, la Organización para las Naciones Unidas calcula que han muerto 10.000 civiles, mientras que no hay una cifra consolidada de soldados fallecidos.

Estados Unidos estima que alrededor de 500.000 soldados rusos y ucranianos han caído en combate desde 2022, según señalaron funcionarios al diario The New York Times.

Colombiano que murió en Ucrania llevaba pocas semanas

El joven tenía 26 años. Foto: Redes sociales

Jhoan Sebastián Cerón, de 26 años, aceptó unirse a milicias en Ucrania desde agosto de este 2023. Según explicaron familiares al medio local Diario del Huila, buscaba obtener recursos económicos para el sostenimiento de su pequeño hijo.

Sin embargo, el objetivo de ayudar a su familia en Colombia se truncó. El nacido en San Agustín, Huila, murió en un ataque con misiles el pasado 7 de octubre.

Bombardeo en Ucrania. Imagen de referencia. Foto: EFE/EPA/Policía Nacional de Ucrania

Allegados recibieron la noticia por parte de uno de sus compañeros, quien les aseguró que no habían podido rescatar el cuerpo del colombiano del campo de batalla.

La familia está a la espera de que los restos del joven sean ubicados. Además, claman por ayuda para que sea repatriado con tal de sepultarlo.

Los colombianos que han muerto en Ucrania en 2023; uno de ellos hizo advertencia

No hay una cifra oficial de los colombianos que han perdido la vida tras unirse a tropas que combaten en Ucrania.

Vengan preparados psicológicamente a lo que se van a enfrentar FACEBOOK

TWITTER

En septiembre, se reportó el fallecimiento del también huilense Alejandro Herrera Evia, un exsoldado profesional que había viajado a finales de 2022.

Tan pronto arribó a Ucrania, les hizo una advertencia a los colombianos que tenían planeado seguir su camino. "Analicen bien, no es por desanimarlos, es porque si vienen, vengan preparados psicológicamente a lo que se van a enfrentar", escribió en una publicación de Facebook.

Alejandro Herrera. Foto: Redes sociales

La destrucción por cuenta de la guerra lo había impresionado: "Vea cómo quedan los árboles de la cantidad de granadas y misiles que caen día y noche en nuestras posiciones".

"Hablé con él días antes. Me dijo: 'Mami, si me llega a pasar algo, ya les he dicho que tengan fuerza'. Mis otros hermanos también la necesitan'. Ahí yo lo vi como triste", aseguró María del Carmen, su mamá, para medios locales.

A finales de agosto, murió Ronald Andrés Navarro Solano, de 39 años, quien se había desempeñado como soldado profesional tras formarse en la escuela militar José María Córdova, de Bogotá.

Ronald Andrés Navarro Solano, colombiano. Foto: Redes sociales

En abril, tres colombianos más que hacían parte del batallón internacional 'Carpathian Sich' murieron en un ataque ruso perpetrado en la región de Donetsk.

La muerte de Manuel Ferley Barrios, padre de cuatro hijos, se conoció a finales de marzo. Según lo dicho por su esposa, el pensionado del Ejército planeaba pagar un préstamo de 80 millones de pesos que había adquirido para tener vivienda.

Manuel Ferley Barrios. Foto: Archivo particular.

El pasado 24 de enero de 2023, la Cancillería así mismo informó que otros dos colombianos que combatían como voluntarios en Ucrania como parte de la Legión Internacional fallecieron.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS