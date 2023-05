La Unión Europea (UE) presentó este miércoles un plan por valor de 500 millones de euros (unos 550 millones de dólares) para acelerar la producción de municiones, a fin de reponer sus reservas y mantener la ayuda a Ucrania.



(Además: Papa Francisco: 'Necesitamos periodistas libres' para no olvidar el sufrimiento)



Al presentar la propuesta de legislación, el comisario europeo de Mercado Interno, Thierry Breton, dijo esperar que la propuesta se convierta en ley a fines de junio. "Se trata de apoyar directamente proyectos que permitan garantizar el aumento de la base industrial europea", dijo el funcionario.



(Siga leyendo: Teorías sobre la desaparición de Madeleine McCann: las pistas sobre su paradero)

"Estoy seguro de que dentro de 12 meses podremos aumentar nuestra capacidad de producción a un millón de municiones por año en Europa", agregó Breton.



Se trata de la tercera fase del plan de acción aprobado a finales de marzo por la UE para transferir alrededor de un millón de proyectiles de 155 mm a las fuerzas ucranianas, y al mismo tiempo reponer las reservas estratégicas nacionales en el bloque, algunas de las cuales están al borde del colapso.



El plan prevé que de los 500 millones de euros, unos 260 millones provendrán del Fondo Europeo de Defensa.



(Le puede interesar: ¿Por qué este miércoles será día clave para el futuro de pensiones en Francia?)

Se trata de apoyar directamente proyectos que permitan garantizar el aumento de la base industrial europea. FACEBOOK

TWITTER

Esto permitirá cofinanciar las inversiones de los fabricantes para aumentar la producción de sus fábricas en la UE.



Unas quince empresas producen en este segmento en once Estados miembros.



"Con financiación de los Estados miembros, la capacidad de inversión será de mil millones de euros", apuntó Breton. "El objetivo es producir más para compensar el desabastecimiento" de munición verificado ya en países de la UE para suministrar proyectiles a las fuerzas armadas ucranianas, explicó.



En la actualidad, agregó, la industria "no tienen la escala para satisfacer las necesidades de seguridad de Ucrania y nuestros estados miembros [del bloque]. Pero tienen todo el potencial para hacerlo".



(Le recomendamos: ¿Cómo será la coronación de Carlos III y Camila? Estos son cuatros puntos clave)



La propuesta, sin embargo, no pretende satisfacer las necesidades inmediatas de Ucrania, que prepara una ofensiva en un intento de recuperar los territorios ocupados por Rusia.



"Para apoyar a Ucrania a muy corto plazo, debemos seguir donando de nuestras existencias", admitió Breton.



Simultáneamente, los embajadores de los países de la UE en Bruselas acordaron un plan adicional de compras conjuntas de obuses de 155 mm por valor de 1.000 millones de euros (casi 1.100 millones de dólares) para ayudar a Ucrania.



Los pedidos conjuntos de este paquete deberían ser presentados hasta el 30 de septiembre a firmas europeas que realicen producción en territorio de la UE y Noruega.



(Lea también: Meloni irrita a sindicatos en su primer Día del Trabajador con nuevas reformas)



El comisario culminará el próximo lunes en España su recorrido por las factorías europeas que fabrican munición para conocer de primera mano su realidad.



ASAP, como han bautizado a la propuesta ley en apoyo de la producción de munición en Europa, corresponde a la tercera vía del plan europeo para donar a Ucrania un millón de rondas de munición en un año, que se suma a las que se refieren, en paralelo, a la entrega de todas las existencias posibles que tengan en su poder los Estados miembros y a realizar pedidos comunes a la industria para que sean rápidamente repuestas.

Cofinanciación

La propuesta de hoy incluye un instrumento para apoyar financieramente el refuerzo de las capacidades de producción de munición en la industria de la Unión, así como un mecanismo para cartografiar, supervisar y prever los "cuellos de botella" en las cadenas de suministro.



También introduce un marco normativo temporal para hacer frente a la escasez de suministro de municiones.



La CE propone utilizar 500 millones de euros para cofinanciar proyectos, procedentes fundamentalmente del Fondo Europeo de Defensa (EDF), que aportaría 260 millones, y la futura ley de adquisición común (EDIRPA), presentada por la Comisión en julio pasado y aún por formalizar y de la que provendrían 240 millones.



No obstante, la propuesta deja claro que los países podrán recurrir también a Fondos de Cohesión, el Fondo de Desarrollo Regional o el de Transición Justa para estos propósitos.



La idea es dar apoyo financiero en forma de subvenciones a diversos tipos de acciones que contribuyan a los esfuerzos de la industria europea de defensa por aumentar sus capacidades de producción y hacer frente a los cuellos de botella detectados.



(Siga leyendo: ¿Qué pasará en el mundo si Estados Unidos entra en 'default' por primera vez?)



La CE propone financiar un 40 % y añadir otro 10 % de incentivo si se crean asociaciones transfronterizas para la producción.



En concreto, se financiará la optimización, ampliación, modernización, mejora o reutilización de las capacidades de producción existentes, o el establecimiento de nuevas capacidades de producción.



También la creación de asociaciones industriales transfronterizas, la puesta a disposición de capacidades reservadas de fabricación de emergencia, los procesos de prueba o reacondicionamiento de munición y misiles obsoletos, o la readaptación y mejora de la cualificación de los trabajadores.



Además, la ley busca facilitar el acceso a la financiación para las empresas de la UE en el campo de la munición y los misiles a través de un "fondo de aceleración” específico.



(Además: Rusia acusa a Ucrania de haber intentado asesinar al presidente Vladimir Putin)

Posibilidad de obligar a las empresas

Para garantizar la seguridad de los suministros la ley prevé medidas de emergencia temporales, como la posibilidad de activar, a petición de un Estado miembro contratante y de acuerdo con los Estados miembros afectados, pedidos prioritarios.



También se contemplan medidas para acelerar permisos y certificaciones y fomentar la contratación común y las transferencias.



En el caso de que una firma decline una solicitud el pedido se considerará denegado y, teniendo en cuenta debidamente las justificaciones invocadas por la empresa, la Comisión Europea podrá, de acuerdo con el Estado miembro en el que esté establecida, abstenerse de dar curso a la solicitud o, incluso, adoptar un acto de ejecución que “obligue a las empresas afectadas a aceptar o ejecutar la orden de clasificación prioritaria, a un precio justo y razonable”.



Y con vistas a cumplir con los objetivos de producción, se podrá recurrir temporalmente a las excepciones previstas en la directiva del tiempo de trabajo para ampliar los turnos en las factorías.



“Hay que respetar la legislación laboral, no se trata de cambiarla”, dijo en todo caso Breton, quien confió en que tanto ASAP como EDIRPA puedan ser adoptadas para finales de junio.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con EFE y AFP