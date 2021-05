Mujer recibió por error seis dosis de vacuna Pfizer, en Italia

En el mundo se sigue realizando la inmunización de la población contra el coronavirus y, en medio de este proceso, en Italia hay mucho revuelo por cuenta un error.



¿Qué pasó? Que una enfermera de un centro de salud le aplicó seis dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a una joven, de 23 años.



Lo que ocurrió

De acuerdo con la agencia 'AFP', la vacunación de la mujer ocurrió el

domingo 9 de mayo: se le aplicó un frasco entero, suficiente para vacunar a tres personas con dos dosis cada una.



Al percatarse de la equivocación, personal médico le explicó lo acontecido a la joven, quien es psicóloga clínica y se encuentra en la primera línea de atención.



Inmediatamente, Virginia (como fue identificada) se dirigió a un centro de urgencias en la ciudad de Massa, en la región de Toscana. y la dejaron en observación.



“Estaban muy agitados y enseguida comprendí que algo había salido mal. Me dijeron la verdad, pero no pueden permitirse esos errores", expuso la afectada al diario italiano ‘Corriere della Sera’, agregando que no interpondrá ninguna acción legal, ya que “son cosas que pueden pasar, todo el mundo se ha equivocado, no hay malicia. Lo vi en los ojos de la enfermera que me puso la inyección”, explicó.



La vacuna de Pfizer-BioNTech necesita de dos dosis con 21 días de diferencia para lograr la inmunización. Foto: Justin Tallis. AFP

A pesar de ello, la preocupación de Virginia y su familia es grande, pues los estudios que se han hecho sobre posibles efectos de una sobredosis con la vacuna de Pfizer-BioNTech se limitaron a cuatro dosis y no se conocen afectaciones secundarias a un exceso por seis.



"Estoy muy cansada y estresada. Tengo un dolor severo en el lugar de la inyección, me duele todo el brazo y, obviamente, tengo miedo. Ahora tenemos que ver qué pasará”, comentó Virginia al diario.



Y aunque fue clara al decir que no presentará cargos penales sí podría recurrir a un tribunal si presenta consecuencias graves a futuro.



“Alguien tendrá que responder. Mi tolerancia es válida solo para la enfermera o quien se equivoque como ella, no para la estructura, que no puede dejar que este tipo de cosas pasen", finalizó.



El error ya fue notificado al organismo regulador de los medicamentos en Italia y se espera que se tomen medidas al respecto.



