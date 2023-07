La historia de María Shafighian le está dando la vuelta al mundo, pues su enfermedad pudo haberse tratado con anticipación y mejores circunstancias de no ser porque el hospital no leyó un documento fundamental de su proceso de salud. ¿Por qué? Esto es lo que se sabe del caso.



(Le puede interesar: Médico de 63 años consiguió una edad biológica de 43: este es su secreto).

Según la BBC, la mujer de 59 años, quien residía en Caerphilly, Gales, Reino Unido, estaba luchando con fuertes dolores en su garganta, lo cual le imposibilitaba para alimentarse. Debido a esto, acudió a un hospital para realizarse los estudios correspondientes y recibir un tratamiento a sus dolores.



Su médico la remitió al departamento de otorrinolaringología, especialistas en odio, nariz y garganta, para tener una causa exacta de lo que le podría estar pasando. María se hizo una tomografía computarizada; sin embargo, los resultados no arrojaron ningún signo alarmante de cáncer.



Debido a que la salud de la mujer empezó a empeorar drásticamente conforme los días pasaban, fue trasladada al departamento de terapeutas del habla y el lenguaje. Esta remisión fue establecida en una carta dejada en el correo del hospital. Los médicos, durante más de un mes, no leyeron la solitud, según el medio en mención.



(También: 'Me fui sin saber inglés': médico colombiano reconocido en el Congreso de EE. UU.).

Facebook Twitter Linkedin

Reino Unido Foto: iStock

BBC afirmó que la pérdida de esta información crucial resultó en una demora significativa para recibir la cirugía adecuada, lo que redujo drásticamente las posibilidades de supervivencia de la paciente. Una vez fue atendida por los especialistas, le informaron que tenía cáncer de esófago, pero que ya era demasiado tarde para hacer una intervención quirúrgica.



María vivió durante seis meses más, después de su diagnóstico. Asimismo, la directora ejecutiva de la Junta de Salud de Aneurin Bevans, Nicola Prygodzicz, aseguró que el hospital ya implementó medidas para garantizar que no se repita una situación similar.



Según Prygodzicz, la modalidad de remisión ahora es a través de un formulario electrónico, con el objetivo de evitar que se pierda entre otros documentos y agilizar este proceso.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Informe: Disminuyen las muertes por causas laborales, pero aumentan los accidentes

Cáncer de mama: ¿cómo afecta emocionalmente esta enfermedad?

Los efectos del sol en la piel: ¿Cómo protegerla para mantenerla sana?