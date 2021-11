Condenan a mujer que atacó con ácido a su novio por falsa infidelidad

Esther Afrifa, de 28 años, fue condenada a 14 años de prisión por el Tribunal de la Corona de Harrow, a cargo del juez Charles Bourne, en Londres, Inglaterra.



Según informaron medios locales, la mujer le echó ácido en el rostro y pecho a Kelvin Pogo, de 27 años, quien era su pareja.

Al parecer, el ataque se habría dado porque Esther pensó que Kelvin le era infiel.



Afrifa fue condenada por dos cargos relacionados con causarle lesiones corporales graves intencionalmente a Pogo, con quien vivía.



Después del suceso, el joven quedó desfigurado de por vida y necesitó meses de cirugía, indicó el medio británico ‘The Mirror’.

Consiguió ácido sulfúrico por internet

Los hechos se remontan al 22 de diciembre de 2019.



Afrifa había comprado un litro de ácido sulfúrico en Internet. Ella aguardó hasta que, en horas de la madrugada, exactamente a las 3:30 a. m., vertió por primera vez ácido en el pecho de Pogo.



La narración de los hechos explica que el hombre pidió ayuda a su pareja en medio de la confusión y el ardor, sin embargo, no había notado que justo ella era la atacante.



Esther Afrifa fue condenada a 14 años de prisión tras atacar con ácido a su pareja. Foto: Archivo policial

La mujer habría impedido que Pogo recibiera atención médica de emergencia: fingió llamar a una ambulancia, bloqueó una llamada de sus amigos y canceló el taxi que llevaría a la víctima al hospital.



Cuatro horas más tarde, Afrifa atacó por segunda vez a Pogo cuando él descansaba en el sofá después del infructuoso intento por acudir a emergencias.



Vertió más ácido en su rostro y otras partes de su cuerpo.



No se sabe si para ese punto él ya sabía que su propia compañera había atacado en la primera ocasión.



La víctima, quien era estudiante de cine, “salió corriendo a la calle, gritando antes de que la policía lo encontrara fuera de la estación central de Wembley con graves heridas de ácido en los ojos, la cabeza, el rostro y la parte superior del cuerpo, alrededor de las 9:00 a. m.”, señaló ‘The Mirror’.

El medio londinense ‘Evening Standard’ explicó que los celos de Afrifa afloraron porque creía erróneamente que su novio tenía una relación amorosa en secreto con una de sus compañeras de la universidad.



El juez encargado del caso,Charles Bourne, calificó la situación como “algo verdaderamente perverso”.



“Usted preparó un arma que sabía que causaría lesiones desfigurantes extremadamente graves y un dolor terrible (...) Se armó y siguió deliberadamente con ese plan”, aseveró Bourne a la victimaria.



A Pogo no solo le quedaron las cicatrices y más cirugías reconstructivas pendientes, sino que su vida en general se ha hecho más difícil: ha tenido pensamientos difíciles, acumula deudas de 42 mil euros (más de 180 millones de pesos) en facturas médicas y teme ser obligado a abandonar Reino Unido, según indicó ‘Evening Standard’.

Afrifa creía erróneamente que su novio tenía una relación amorosa en secreto. Foto: iStock

En entrevista con el citado medio, Pogo aseguró: “Cada día que me despierto es como el día en que ella me atacó. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Cada vez que alguien llama a la puerta, tengo miedo de que alguien me haga daño. Ella solía ser mi mundo y ella me hizo esto. No puedo entenderlo”.



El juez ordenó que Afrifa cumpliera al menos dos tercios de la condena carcelaria de 14 años más tres años adicionales de libertad condicional.



La mujer primero estuvo en un hospital psiquiátrico dado que, al parecer, desarrolló un trastorno de salud mental después de los ataques.



‘Evening Standard’ señaló que es probable que deporten a la mujer, quien es ciudadana de Ghana, en África, después de que salga de prisión.



La dramática situación de Pogo, casi dos años después del ataque, aún se sitúa en la incertidumbre.

