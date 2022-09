Miles de escoceses rindieron este domingo un último homenaje a Isabel II al paso del féretro que transporta a la difunta por la campiña escocesa que tanto amaba, en un viaje de seis horas.



Carlos III, los desafíos del eterno heredero que se convierte en rey



El ataúd de la monarca más longeva del Reino Unido abandonó primero la sala de baile de su querido Castillo de Balmoral, donde falleció el jueves a los 96 años, portado por seis guardas hasta el coche fúnebre.



Así será la coronación del rey Carlos III que sellará el proceso de sucesión

El cortejo de siete carros salió de las puertas de su residencia de verano poco después de las 10 a. m., hora local, pasando junto a la masa de flores depositadas allí desde que se anunciara la muerte de la reina, tras 70 años y siete meses en el trono.



"Su majestad nos dio su vida y su tiempo de manera desinteresada. Rendirle homenaje de una manera tradicional era una forma de agradecerle todo lo que hizo", explicó en Balmoral Mark Lindley-Highfield, de 47 años, vestido con un frac negro y sombrero de copa.



A las puertas de Balmoral, cientos de ramos con rosas, lirios, cardos escoceses y girasoles, entre otras variedades, se intercalan con tarjetas y regalos. "Gracias por ser tú", reza un mensaje depositado en el oloroso y colorido mar de flores.

Aunque el protagonismo vuelve a la difunta soberana tras la proclamación de su hijo como el nuevo rey Carlos III, la reaparición juntos de los príncipes William y Harry, al lado de sus esposas Catherine y Meghan, coparon la portada de los diarios dominicales. "Reunidos por la pena", tituló el ‘Sunday Telegraph’, junto a una imagen de las dos parejas caminando juntos en Windsor. El ‘Sunday Times’ precisó que se necesitaron "largas negociaciones" entre ambas parejas, a las que se considera distanciadas, para ese mediático momento.



Desde la muerte de la soberana el jueves cuando veraneaba en su residencia privada, los preparativos para recibir su féretro no cesaron en Escocia, una de las cuatros naciones del Reino Unido junto a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. "Es realmente emotivo. Es genial que venga aquí para que todo el mundo pueda presentar sus respetos (...), para que los escoceses puedan despedirse y dar un último adiós a su reina", dijo la víspera a la ‘AFP’ Paloma en la capital de Escocia.



En las inmediaciones del Palacio de Holyroodhouse, la residencia oficial de los reyes en Escocia, los jardineros se afanaban para dejarlo todo listo para cuando el féretro llegue.

Puede leer: Príncipe William, con el reto de asumir el futuro de la corona británica

Momento histórico

Un amplio perímetro en torno al palacio fue cerrado al tráfico, y en sus alrededores no dejaban de concentrarse escoceses y visitantes para depositar sus flores y otros tributos. "Es muy loco poder vivir este momento histórico", dijo Jake, de 22 años.

Alumnos y directivas del colegio San Jorge de Inglaterra hacen un homenaje por el fallecimiento de la Reina Isabel II. Bogotá 9 de septiembre del 2022.

El fallecimiento de Isabel II tras siete décadas en el trono conmocionó al Reino Unido, a la Commonwealth (Mancomunidad de Naciones) y al mundo. Al protocolo oficial para el momento de su muerte, cuidadosamente elaborado durante años bajo el nombre en clave de "London Bridge", hubo que agregar disposiciones especiales dado que falleció en Escocia, la conocida como "Operación Unicornio".



Unos 200 km separan el dominio real de Balmoral, en el frío norte escocés, de Edimburgo. Pero el cortejo real tardará unas seis horas en recorrerlos porque irá haciendo paradas, en Aberdeen, Dundee, y sus alrededores.



"El público tendrá la oportunidad de ver el coche fúnebre real y presentar sus respetos en actos cívicos a su paso", precisó el gobierno autónomo escocés. En Edimburgo, las aceras a lo largo del recorrido fueron protegidas con barreras para que escoceses y visitantes puedan ver pasar el cortejo, que entrará por el norte de la ciudad hasta Holyroodhouse.



En otrasnoticias: Muerte de Isabel II: paso a paso, así será el funeral de la reina de Inglaterra



El féretro reposará en la sala del trono del palacio, antes de ser trasladado el lunes a la cercana catedral de Saint Giles, donde permanecerá hasta que el martes un avión lo transporte a Londres, acompañado por su hija la princesa Ana.

'Isabel la Grande'

En la capital, los restos de la reina serán llevados un día después en procesión del Palacio de Buckingham al de Westminster, donde permanecerá sobre un catafalco color púrpura para permitir a los británicos despedirse hasta el día del funeral de Estado.



El primer funeral de Estado desde el del ex primer ministro Winston Churchill en 1965 tendrá lugar el 19 de septiembre ante decenas de líderes mundial, como el presidente estadounidense, Joe Biden, y atraerá a millones de personas.



El nuevo monarca de 73 años iniciará el lunes en Escocia su gira por el Reino Unido para asistir a una sesión de condolencias en el Parlamento escocés, uno de los emotivos tributos que los políticos pronuncian en los últimos días.



Isabel II "no sólo mostró al mundo cómo reinar un pueblo, sino también cómo dar, cómo amar y cómo servir", dijo el ex primer ministro Boris Johnson, para quien "fue esa indomabilidad, ese humor, esa ética del trabajo, ese sentido de la historia lo que la convirtió en Isabel la Grande".



Lea: Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, rompió el protocolo del luto real

La reina Isabel estuvo 70 años en el trono británico. Foto: EFE

