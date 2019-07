Muerte de niño arrojado a un tren por un desconocido sacude a Alemania

La muerte de un niño de ocho años, que fue arrojado a la vía del tren por un desconocido en la estación de Fráncfort (oeste), conmocionó a Alemania, y generó un gran debate en torno a las precauciones que deben tomarse en las estaciones de tren.



Tras el mortal ataque contra un menor de edad, el principal sospechoso de las autoridades tendrá este martes una audiencia con un juez de instrucción, quien tendrá el desafío de esclarecer los motivos del homicidio.

De acuerdo con las autoridades, el presunto atacante es un hombre, de 40 años y originario de Eritrea (África), a quien lograron capturar poco después de que lanzó a la vía del tren de alta velocidad al pequeño y a su madre, quien se salvó al subir rápidamente al andén.

El sospechoso trató de darse a la fuga, pero fue retenido por un grupo de personas que corrieron tras de él, en medio de una situación caótica y escenas de pánico.



Una portavoz de la policía no quiso dar detalles sobre el detenido o sus posibles motivos, aunque aparentemente no existía una relación entre éste y las personas a las que lanzó a la vía.

El menor y su madre fueron lanzados por el sospechoso la vía del tren de alta velocidad. Pero, solo este perdió la vida. Foto: Ralph Orlowski / Reuters

El ministro del Interior, el conservador Horst Seehofer, interrumpió sus vacaciones para analizar la situación y seguir las investigaciones, según informaron fuentes de ese departamento.



El tráfico ferroviario en Fráncfort quedó este lunes seriamente afectado durante varias horas y se produjeron retrasos y cancelaciones de muchas conexiones a esa ciudad, un importante núcleo para el transporte por tren en Alemania.



El suceso se produjo este lunes a las 08:00 a. m. (1:00 a. m. en Colombia), cuando entró en la estación un tren de alta velocidad ICE 592 procedente de Múnich.

Para algunos políticos las medidas de seguridad no son suficientes para garantizar que este tipo de ataques no ocurran. Foto: Carsten Riedel / Efe

A la estación se dirigió un dispositivo de 16 ambulancias y un helicóptero, sin embargo no se logró salvar la vida del niño.



Tras lo ocurrido se generó un debate político en relación con las medidas preventivas en las estaciones de tren. Phillip Amthor, del partido CDU (Unión Demócrata Cristiana), solicitó mejores medidas de seguridad en las estaciones de tren.



De la misma manera, el experto en transporte del SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania) Martin Burkert se quejó en el diario Bild de que no había suficiente supervisión en las plataformas, y que también había una falta de agentes de la policía federal en las estaciones.

A la estación llegaron 16 ambulancias y un helicóptero, pero esas no lograron salvar al niño. Foto: Carsten Riedel / Efe

Su compañera de partido Anke Rehlinger no estuvo acuerdo, pues aseguró que hechos como los de Fráncfort no pueden evitarse solo a través de mayores medidas de seguridad, porque incluso en este suceso fue la "cadena humana" la que tuvo éxito.



Thomas Kraft, integrante de la asociación de pasajeros Pro Bahn Hessen, coincidió con Rehlinger y dijo que "no se puede evitar al 100 por ciento que este tipo de situaciones se presenten".

El caso de Fráncfort hizo recordar a otro ocurrido hace unos diez días, cuando un hombre, un serbio de 28 años, lanzó a la vía a una mujer de 34 años, a la que no conocía y con quien no había mediado palabra, en la estación de Voerde (oeste).



*Con información de agencias y Tagesschau