Las últimas decisiones con relación a la muerte de Navalny, opositor a Vladimir Putin

Este lunes, el ministro de Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné, informó que el Gobierno de Emmanuel Macron ha convocado al embajador de Rusia en París tras la muerte del opositor ruso Alekséi Anatólievich Navalny.



"Pedí la convocatoria del embajador ruso hoy (lunes), a las 18.30 horas", dijo el ministro francés en una rueda de prensa en Buenos Aires, donde realiza una visita oficial.



Al comparecer ante la prensa junto a la canciller argentina, Diana Mondino, Séjourné reiteró el "apoyo duradero a Ucrania" tanto de Francia como de Argentina, al que calificó como una "necesidad".



"Es una necesidad para Europa, pero en realidad es una necesidad para el mundo entero. Rusia continúa con sus ataques con el asesinato del opositor en estos últimos días", aseveró el ministro francés.

Por su parte, Mondino sostuvo que "es sorprendente la diferencia de códigos y de valores" con Rusia, "y aquí claramente se han quebrado".



El viernes pasado, tras firmar un acuerdo bilateral de seguridad con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Emmanuel Macron lanzó una alerta sobre el creciente peligro internacional de la Rusia gobernada por Vladímir Putin, a la que acusó de mostrar una "voluntad de agresión" hacia Europa y de haberse "convertido en un actor metódico de desestabilización mundial".



En una rueda de prensa, el presidente francés atribuyó la muerte en prisión de Navalni, el principal opositor ruso, a un indicio de la "debilidad" del Kremlin de cara a las próximas elecciones presidenciales rusas.



El opositor ruso y principal adversario del presidente Vladimir Putin murió a los 47 años en una cárcel del Ártico en Yamalia-Nenetsia, donde cumplía una pena de 19 años.

Viuda de Navalny anuncia que continuará su legado

De otra parte, este lunes, la viuda de Alexéi Navalny, Yulia Navalnaya, acusó al presidente ruso Vladimir Putin de matar a su marido y prometió que seguirá luchando por la "libertad" de su país, tres días después de la muerte del opositor.



En un vídeo publicado en redes sociales, Navalnaya, con la voz a veces entrecortada por la emoción, habló de la vida y el sufrimiento de su marido, y aseguró que tomará su relevo.



"Hace tres días, Vladimir Putin mató a mi marido, Alexéi Navalni. Putin mató al padre de mis hijos. (...) Con él, quiso matar nuestro espíritu, nuestra libertad, nuestro futuro", afirmó.



"Continuaré el trabajo de Alexéi Navalni. Continuaré por nuestro país, con ustedes. Les pido a todos que estén a mi lado (...). No es una vergüenza hacer poco, es una vergüenza no hacer nada, es una vergüenza dejarse atemorizar", declaró.

Yulia Navalnaya, viuda del opositor ruso Alexéi Navalni. Foto: EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO

Navalnaya pidió unidad "para golpear a Putin, a sus amigos, a los matones con charreteras, a los cortesanos y a los asesinos que quieren paralizar" Rusia, y prometió averiguar "quien llevó a cabo este crimen" y en qué circunstancias.



La viuda de Navlani fue ampliamente aplaudida en Bruselas, durante su breve alocución en una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea.

Desde hace tres días, los familiares de Navalni, que acusan al Kremlin de haberlo asesinado y de querer ocultar las huellas de sus acciones, intentan poder ver sus restos.



La portavoz del opositor, Kira Yarmish, afirmó que su madre, Liudmila Navalnaya, no fue "autorizada" a entrar en la morgue donde supuestamente está el cadáver en Salejard, la capital regional a unos 50 kilómetros de la prisión donde las autoridades afirman que murió Navalni.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se limitó a indicar que la investigación "sigue en curso".

Conmoción en Rusia y Occidente

La muerte de Navalni desató una oleada de conmoción e indignación en Rusia y también en Occidente, donde muchos dirigentes acusaron a Moscú de ser responsable.



El Ministerio de Relaciones Exteriores alemán convocó al embajador ruso tras el fallecimiento, declaró el lunes una portavoz del gobierno. También hicieron lo mismo Suecia y España.

Facebook Twitter Linkedin

Vladimir Putin. Foto: EFE

"Ante la falta de información, creemos que es absolutamente inaceptable hacer declaraciones tan odiosas", reaccionó el Kremlin.



En Rusia, los modestos intentos de rendir homenaje al opositor fueron reprimidos, en plena campaña de intimidación contra cualquier crítica a las autoridades desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.



La policía rusa detuvo el fin de semana a cientos de personas que depositaban flores y encendían velas en decenas de ciudades en honor al disidente.



Navalni era la figura más destacada de la oposición en Rusia, donde ganó popularidad -especialmente entre los jóvenes- gracias a sus investigaciones sobre la corrupción durante el gobierno de Putin.



En Washington, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció que estaba estudiando la posibilidad de imponer más sanciones a Rusia.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS*

*Con información de EFE

