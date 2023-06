Una serie de protestas y disturbios se han desarrollado en diferentes ciudades de Francia por el caso de Naël, un adolescente de 17 años que murió tras recibir un disparo de un policía la mañana del martes 27 en Nanterre, al oeste de París.



Las autoridades temen que las violentas protestas se intensifiquen mucho más con el paso de los días. El ministerio del Interior ha anunciado 40.000 policías y gendarmes (5.000 en París) con el fin de evitar disturbios.

El video que se viralizó

Un testigo registró en video lo ocurrido en Nanterre la mañana del martes 27. Las imágenes se viralizaron rápidamente por redes sociales. En poco tiempo, noticieros locales difundieron las imágenes que no tardaron mucho en dar la vuelta al mundo.

Las imágenes muestran a Naël en un auto amarillo. El vehículo inicialmente está quieto mientras dos policías están al lado de la ventana. Luego se ve que Naël avanza con el auto y uno de los dos policías dispara.



(Puede leer: Naël M, el joven que murió por disparo de la policía y cuya muerte conmociona a Francia)



El video muestra cómo un policía apunta de manera directa al adolescente. Las imágenes muestran un momento de completa tensión. Tras recibir el impacto, Naël continuó avanzando en el auto amarillo hasta estrellarse con un poste. Medios locales difundieron imágenes del vehículo estropeado tras el choque.

Facebook Twitter Linkedin

Naël M murió tras recibir un disparo de la policía. Foto: Twitter @Natandujar y Le Parisien

“Naël, de 17 años, murió el pasado martes de un tiro a bocajarro que le disparó un policía cuando intentaba huir de un control con un Mercedes deportivo que conducía sin carné”, señala Efe.



La agencia AFP menciona en su reporte que verificó el video y detalla que uno de los dos agentes “le dispara a quemarropa cuando acelera”. También indican que en la grabación se escucha la frase “vas a recibir una bala en la cabeza”, sin embargo no queda claro quién lo dijo.



El auto amarillo era un Mercedes AMG y dentro iban tres personal en total, según precisó CNN.



(Le puede interesar: Caos en Francia por muerte de joven: estrellan millonario carro deportivo contra tienda)

La muerte de Naël viene a engrosar las estadísticas que muestran que la policía cada vez recurre con más frecuencia a sus armas para intentar detener a los que se saltan sus controles. El pasado año, se registró una cifra récord de 13 muertes en ese tipo de situaciones que son cada vez más frecuentes.

En febrero de 2017, en el contexto de la lucha contra el terrorismo yihadista que estaba provocando una ola de atentados en Francia, una ley sobre seguridad amplió el espectro de situaciones en que las fuerzas del orden pueden hacer uso de sus armas. Un equipo de investigadores, ha calculado que desde entonces los tiros mortales de la policía contra vehículos en movimiento se han quintuplicado.

Facebook Twitter Linkedin

Marcha en memoria de Nael, de 17 años, asesinado por la Policía francesa en Nanterre, cerca de París. Foto: EFE

Por eso, los hechos relanzaron el debate recurrente de la violencia policial en

Francia. La ONU pidió además a París ocuparse seriamente de los "profundos" problemas de "racismo y discriminación racial" en sus fuerzas de seguridad, máxime cuando parte de la población las ve como racistas y violentas.

¿Qué dice el relato fiscal?

Naël tenía antecedentes judiciales por haber saltado controles policiales y no tenía carné de conducir, según detallan diversos medios.



El relato fiscal indica, según Efe, que el adolescente fue detectado a las 8 de la mañana conduciendo un auto Mercedes que tenía registrado diversas infracciones. Fue entonces cuando dos policías motorizados intentaron detenerlo, pero Naël se fugó, originando una persecución que acabó cuando tuvo que detenerse por un atasco.



En ese momento los policías sacaron sus armas y le apuntaron al adolescente exigiéndole que apague el auto, pero Naël arrancó. Uno de los policías disparó, provocando la muerte del adolescente.



(Además: Al menos 667 detenidos en la tercera noche de disturbios en Francia)

Facebook Twitter Linkedin

Pancartas piden "justicia para Nael y para todos los demás asesinados por la policía". Foto: AFP

¿Qué se sabe del policía que disparó?

La justicia de Francia declaró presión preventiva para el policía de 38 años que disparó a Naël. El policía fue imputado este viernes por homicidio voluntario y encarcelado.



Los jueces instructores actuaron en línea con la petición del fiscal de Nanterre, Pascal Prache, que horas antes había pedido la inculpación del brigadier de 38 años porque considera que el uso del arma contra el joven no se ajusta al marco legal.



Prache también había solicitado el ingreso en prisión provisional del agente, que además fue suspendido en sus funciones por el ministro del Interior.



(Puede leer: Atención: crecen los enfrentamientos entre manifestantes y policías en Francia)

Las protestas

Las protestas han ido en aumento desde el martes 27, día de la muerte de Naël. Durante ese primer día de manifestaciones al menos 30 personas fueron detenidas y se reportaron más de 40 autos quemados.



El miércoles la tensión se incrementó en Nanterre, en los suburbios de París y en ciudades importantes de Francia como Lyon (este), Toulouse (suroeste) o Lille (norte).



En la segunda jornada de protestas las autoridades desplegaron al menos 2 mil agentes para evitar disturbios. El ministerio de Interior de Francia señaló que 180 personas fueron detenidas y 170 policías y gendarmes resultaron heridos durante altercados.

Facebook Twitter Linkedin

Protestas por la muerte de Nael en Francia. Foto: EFE

Pero muchas ciudades, en especial en los suburbios de París, vivieron de nuevo violentas protestas nocturnas, pese a los 40.000 policías y gendarmes desplegados.



El balance de la última noche de protestas este jueves es alto. El gobierno informó de la detención de 875 personas (408 en París y sus suburbios), del ataque a 492 edificios, la quema de 2.000 vehículos y 3.880 incendios en las calles, así como de 249 agentes heridos.



La noche del jueves varias tiendas del centro comercial Les Halles y de la turística y comercial calle Rivoli, que lleva al museo Louvre, en París, fueron "vandalizadas", "saqueadas" o "incendiadas", dijo un alto cargo policial. Los participantes en las protestas también atacaron por segunda noche consecutiva comisarías, como en Pau (suroeste), ayuntamientos, como en Lille (norte), o escuelas, como en Amiens (norte).

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado la “violencia” contra “las instituciones” y la consideró injustificables.



“Las últimas horas han estado marcadas por escenas de violencia contra una comisaría, pero también contra escuelas, ayuntamientos y, por tanto, contra las instituciones y la República (...) Éstas son injustificables”, dijo Macronm según AFP.



(Lea también: Recuperan del océano los restos de Titán: así quedó parte del submarino tras tragedia)

Facebook Twitter Linkedin

Protestas en Nanterre, Francia. Foto: AFP

Este viernes, al término de una reunión de crisis, Macron anunció una serie de medidas, entre ellas un mayor despliegue policial, para atajar los disturbios.



La estrategia de Macron pasa por ahora por llamar a la "responsabilidad" de las "madres y padres" de los participantes en los disturbios, muchos menores de edad, para que los mantengan en casa, ya que el papel del Estado "no es ocupar su lugar".

Examinaremos todas las opciones con una prioridad en mente: el regreso del orden FACEBOOK

TWITTER

Y urgió además a las redes sociales a retirar los contenidos "sensibles" vinculados a estas violencias urbanas y a identificar a sus usuarios, ya que "hay una forma de imitación de la violencia que lleva a algunos jóvenes a perder el contacto con la realidad".

El gobierno todavía tiene sobre la mesa la posibilidad de decretar estado de emergencia, que permite a las autoridades administrativas tomar medidas excepcionales como la prohibición de desplazarse, pero por el momento no se decidió a decretarlo.



"Examinaremos todas las opciones con una prioridad en mente: el regreso del orden", indicó antes de la reunión la primera ministra, Élisabeth Borne, preguntada sobre si decretarían el estado de emergencia como le pedía la oposición.

¿Qué dice la madre de Naël?

Facebook Twitter Linkedin

La madre de Nael, con una camiseta de "Justicia para Nael". Foto: EFE

Al menos 6 mil personas participaron de una marcha encabezada por Mounia, la madre de Naël, en Nanterre el jueves. Partieron del Pablo Picasso y se dirigieron a la prefectura. Los participantes gritaban frases como “justicia por Naël” y “nunca más”, según detalla AFP.



Mounia recuerda con tristeza a su hijo Nahel. “El martes me dio un gran beso y me dijo ‘mamá, te amo’. Yo le respondí ‘te amo, cuidate’. Una hora después, me dicen que le habían disparado a mi hijo”, señala.



“¿Qué voy a hacer? Él era mi vida, mi mejor amigo, mi hijo. Él era todo para mí”, agrega Mounia, según La Nación de Argentina.

Por su parte, la abuela de Naël dijo que era “amable y un buen chico”.



(Siga leyendo: Qué fue lo que realmente pasó con muerte de Debanhi Escobar en México: nuevos hallazgos)



Medios franceses también han señalado que Naël participó de un programa de una asociación llamada Ovale Citoyen, el cual era dirigido a personas que viven en zonas complicadas. Fue así como Nahel llevó un curso de electricidad. También jugaba rugby en un club llamado Pirates of Nanterre.



El presidente de Ovale Citoyen, Jeff Puech, dijo que Naël era un “niño que usaba el rugby para salir adelante”, según indica La Nación.

AFP, EFE Y EL COMERGIO (GDA)

GRUPO DE DIARIOS DE AMÉRICA