Muerte de joven víctima de acoso en línea causa indignación en Francia

El asesinato de una adolescente que fue golpeada y lanzada al Sena por dos compañeros en un suburbio de París conmocionó a Francia y reabrió el debate sobre el fenómeno de la violencia juvenil y el acoso escolar.



(Además: Trágicas muertes de niños y jóvenes que han conmovido al mundo)

El cuerpo de la joven Alisha, de 14 años, fue hallado en el río Sena, a la altura de Argenteuil, un suburbio al norte de París, el lunes por la noche, con marcas de violencia.



Los dos sospechosos, dos adolescentes de 15 años, que mantienen una relación romántica y eran compañeros de clase de la víctima, fueron imputados el miércoles en la noche por asesinato y se enfrentan a 20 años de cárcel.



La muerte de la joven, que era portada de varios diarios, fue condenado por el gobierno francés. "Lo que le ocurrió a esta joven es terrible y vil", dijo el miércoles el portavoz del ejecutivo, Gabriel Attal.



(Lea aquí: El drama detrás de las niñas africanas secuestradas por extremistas)



"Se la llevó el acoso, un círculo vicioso que contribuyó a este drama", añadió, y afirmó que los culpables serán castigados. Esta muerte puso también sobre la mesa el problema de las bandas juveniles en Francia, tras varios enfrentamientos muy violentas entre adolescentes en los últimos meses, sobre todo en París y sus alrededores.



"No podemos aceptar la banalización de la violencia", dijo Attal, que explicó la necesidad de tener una "respuesta penal para los menores más rápida y efectiva".

Se la llevó el acoso, un círculo vicioso que contribuyó a este drama FACEBOOK

TWITTER

La emboscaron

Según los primeros elementos de la investigación revelados el miércoles por la noche a la prensa por el fiscal de Pontoise, Eric Corbaux, Alisha murió en una emboscada bajo el viaducto de una autopista cerca de París.



En este lugar alejado de las miradas, la joven habría sido brutalmente golpeada y luego arrojada al río, aún consciente. La relación entre el trío, que estaba en el mismo colegio en el tercer año de secundaria, "tres amigos al principio", se había deteriorado en las últimas semanas, entre amores y "trivialidades" de adolescentes, según Corbaux.



Los dos sospechosos habían sido expulsados temporalmente de su escuela de formación profesional por acosar a la víctima. A Alisha le habían pirateado el teléfono y colgaron fotos suyas en ropa interior en Snapchat.



(No deje de leer: Hombre sin brazos ni pies le robó el bolso a una mujer en Argentina)



A este episodio se sumó una pelea entre las dos chicas en el recinto escolar y el enfado del joven contra Alisha, que según él, "había hablado mal de su difunto padre".

Fueron "trivialidades de este tipo las que habrían justificado el deseo de hacer algo a la víctima", dijo Corbaux.



Los dos acusados debían comparecer ante un consejo disciplinario el martes, un día después de la tragedia. Durante los interrogatorios, los dos adolescentes "no expresaron un arrepentimiento inmediato", dijo Corbaux.



"Estamos hablando de jóvenes que apenas tienen 15 años", dijo, antes de añadir: "No estamos hablando de algo totalmente racional".



El domingo se celebrará una marcha en Argenteuil en memoria de Alisha, según la alcaldía de esta ciudad de 110.000 habitantes. La marcha comenzará en el colegio Cognacq-Jay, donde los tres jóvenes eran alumnos, y terminará a orillas del Sena.



AFP

Le puede interesar

- 'No somos una familia racista', dice el príncipe Guillermo

- El 'Chapo' Guzmán denuncia 'condiciones inhumanas' en prisión