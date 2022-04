La presidenta de Moldavia convocó el martes al Consejo de Seguridad Nacional tras una serie de explosiones en la región separatista prorrusa de Transnistria.



La mandataria Maia Sandu "va a sostener hoy una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional" y después ofrecerá una rueda de prensa, en relación con las explosiones que sacudieron una estación de radio y una sede ministerial, informó la presidencia.

Este anuncio se produce cuando Moldavia teme verse arrastrada al conflicto que afecta a la vecina Ucrania, invadida por Rusia el 24 de febrero.



Varias explosiones ocurrieron el lunes en la sede del ministerio de Seguridad Pública en Tiraspol, capital de Transnistria, tras un ataque con lanzagranadas que no causó heridos, indicó la policía de esta región separatista de Moldavia apoyada por Rusia.

Las explosiones ocurrieron el lunes a las 3 p. m. (hora local), según testigos citados por medios locales. Bomberos y policías acudieron al lugar y el tráfico en el centro estuvo bloqueado por la policía.



Fronteriza con Ucrania, Transnistria se separó de Moldavia tras una breve guerra civil luego de la caída de la Unión Soviética.



La región separatista tiene su propia moneda y sus propias fuerzas de seguridad. Este territorio, con unos 500.000 habitantes, es muy dependiente de Rusia, que le suministra gratuitamente gas y desplegó ahí a 1.500 militares.



Transnistria no es reconocido como Estado por la comunidad internacional, inclusive por Rusia, que sin embargo la considera un puesto de avanzada no lejos de las fronteras de la Unión Europea.



