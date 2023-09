La modelo alemana Theresia Fischer ha llamado la atención de miles de personas en todo el mundo debido a las doloras operaciones a las que se ha sometido para alargar sus piernas.



La mujer, de 31 años, ha compartido en sus redes sociales cómo son este tipo de procedimientos, y además, confesó cuáles fueron los verdaderos motivos que la llevaron a tomar esta decisión en un principio.

Hace siete años, cuando Fischer medía 1.70, decidió someterse a su primera cirugía de alargamiento, por lo que acudió al cirujano para que le extendieran los muslos un total de 8,5 cm.



La segunda vez que decidió volver al quirófano fue en marzo de 2022, seis años después de la primera intervención. Según explicó ella para ese momento en sus redes sociales, quería alargar ahora sus muslos inferiores, en la pantorrilla, con el fin de tener unas piernas proporcionales.



"Quiero recuperar mi imagen de anatomía original, y la parte inferior de la pierna tiene que ser ajustada proporcionalmente a la longitud del muslo", explicó en su cuenta de Instagram.



De acuerdo con sus declaraciones, estos alargamientos consisten en romper el hueso y el musculo para insertar unas varillas telescópicas ajustables, las cuales debe activar ejerciendo presión y haciendo rotar la extremidad, para que de esta manera pueda 'crecer' unos centímetros cada día.

Su caso ha llamado la atención de medios locales e internacionales, y ha causado curiosidad en miles de internautas, quienes constantemente opinan sobre dichos procedimientos.



"Publicaciones como esta son la razón por la que muchos jóvenes desarrollan trastornos alimenticios, depresión y otros problemas de salud mental porque creen que necesitan ser igual de delgados o altos", "Cómo se pueden romper las piernas voluntariamente y cuáles son las consecuencias que probablemente tiene en la vejez...", son algunos de los comentarios que dejan usuarios en sus redes.



Alargamiento de piernas. Foto: Redes Sociales.

Si bien, los tratamientos a los que se ha sometido causan un fuerte impacto, la modelo afirma que tras un año de la cirugía, su recuperación ha sido satisfactoria, creciendo un total de 14 cm, 8.5 cm de sus muslos y otros 5.5 cm de sus pantorrillas, por lo que ahora mide 1.84 cm.



"Crecí por mí misma, los médicos solo usaron varillas telescópicas", compartió en sus redes al cumplir el año.



Además, de acuerdo a una entrevista que dio en el medio 'Bild' también ha notado que esto afectó positivamente sus relaciones sexuales.



"Desde mi extensión de piernas, mi sexo es mejor", afirmó en el medio citado.

¿Cuál fue la razón por la que se hizo el alargamiento?

La modelo alemana, que apareció recientemente en la versión de Gran Hermano en su país, confesó que en un inicio lo hizo motivada por el que fue su pareja sentimental en ese momento, quien le insinuó que debería someterse al procedimento para que fuera más alta.



Su ahora exesposo, de quien se separó en 2022, le habría dicho que le gustaban las "mujeres grandes", de acuerdo a lo que señaló hace tan solo dos días a la cadena MDR JUMP, cuando rompió su silencio sobre los verdaderos motivos que la llevaron a hacerlo.

Además, la mujer afirmó que también habría recibido manipulación por parte de él, quien constantemente le decía :"no puedes hacer nada sin mí'. Me necesitas", lo que terminó dejando afectaciones en su autoestima.



"Nunca antes había tenido que lidiar con eso porque siempre he estado feliz con mi cuerpo".



"Y si te dicen eso 20, 30, 60, 70 veces entonces crees que no eres nada sin él”, dijo al medio citado.



Aunque, ya rompió su relación con él, y volvió a tener su apellido de soltera, Theresia señaló que se siente avergonzada por haber aceptado someterse a una cirugía que realmente no necesitaba.



“Me avergüenzo porque di mi consentimiento para una operación que no debería haberme hecho”, confesó.



Sin embargo, ha logrado sobrepasar esa etapa de su vida y ahora está con una nueva pareja, 25 años mayor con ella, y con la que afirma sentirse bien.





LAURA AVENDAÑO L.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

