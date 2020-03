Modelo quedó ciega tras tatuarse de negro la esclerótica de sus ojos

Una joven modelo, de 25 años, perdió la visión después de tatuarse, con tinta negra, la esclerótica de sus ojos (la membrana blanca).

La persona que la realizó el trabajo podría ser condenada a 3 años de prisión, según las autoridades, por exponer a la mujer a la discapacidad.

La decisión

La polaca Aleksandra Sadowska quiso emular a su rapero favorito, Popek, y tatuarse, como él, los ojos de negro.



Para cumplir su cometido, se puso a buscar un artista del tatuaje que cumpliera su deseo y encontró a Piotr A, en Varsovia (la capital de Polonia). Eso fue en el 2016.



Cuatro años después, las cosas para Aleksandra cambiaron bastante: nada ve con su ojo derecho y la visión del izquierdo la está perdiendo rápidamente, le informaron los médicos.



El medio ‘Polska Times’ informó que, recién se hizo el tatuaje, la joven comenzó a sentir dolor: “Le dijeron que era normal y le recetaron analgésicos. Pensé que la hinchazón le bajaría, pero nunca sucedió”.



“Tenía cataratas y glaucoma. No he podido recuperar la visión, pero los tratamientos médicos me han ayudado a estabilizar la presión de los ojos y aliviar mi dolor”, le dijo la afectada al mismo medio.

La denuncia

Cuatro años después de los hechos, Aleksandra presentó una denuncia contra Piotr A. Según sus abogados, la tinta usada por el artista solo era apta para la piel y hay pruebas que demuestran que accedió a hacer un procedimiento que no conocía.



Sería acusado de fraude y de exponer a una persona, involuntariamente, a una discapacidad grave. De ser hallado culpable, podría pasar 3 años en la cárcel.



Además, Aleksandra pide una indemnización de 383.000 dólares, más de 1.300 millones de pesos.



"El daño es demasiado profundo, pero no me voy a deprimir", contó la mujer, quien se ha hecho varias operaciones sin éxito, pues "la tinta le traspasó el tejido ocular", de acuerdo con 'Polska Times'.

La polaca pide una compensación por daños de más de 1.300 millones de pesos. Foto: Tomada de https://www.instagram.com/anoxi_cime/

¿Tatuarse los ojos?

En el 2015, se conoció el caso Jason Barnum, un estadounidense que fue capturado por intentar asesinar a un policía.



Lo llamativo de Barnum era que tenía los ojos tatuados y por eso se habló del tema.



No obstante, la ‘BBC’ informó que tatuarse el globo ocular no era algo nuevo: la práctica se conoce desde el año 150 d.C., con un alza en el siglo XIX.



Eso sí, la cadena británica, citando la Asociación Americana de Optometría (EE. UU.), aseguró que hacerlo es un gran riesgo para la visión.



