Kwasi Kwarteng, quien era ministro de finanzas de Reino Unido y el jueves pasado habría asegurado que “no se iría a ninguna parte”; confirmó este viernes que fue destituido por una solicitud expresa de la primera ministra Liz Truss.



Las razones estarían relacionadas a la agitación provocada en los mercados financieros debido a los planes económicos del Gobierno.



Kwarteng llevaba solo 38 días en el cargo y se había ganado el rechazo casi absoluto después de presentar su plan fiscal con el que pretendía impulsar el crecimiento del país. Por el contrario, su estrategia habría generado múltiples problemas económicos debidos a las especulaciones negativas por parte de los mercados financieros.



La inestabilidad política pesó sobre la divisa británica, que perdió un 1,10 %, hasta 1,1199 dólares, y un 0,57 % frente al euro, hasta 86,83 peniques, un día después de haberse disparado impulsada por especulaciones sobre posibles cambios en la controvertida política fiscal británica.



Kwasi Kwarteng, exministro de finanzas de Reino Unido fue destituido por malas reacciones a su plan fiscal. Foto: EFE

El plan fiscal no solo había afectado a Kwarteng, sino que también, solo un mes después de asumir el cargo, la nueva líder conservadora se ha puesto en contra a los mercados financieros, los votantes y destacadas personalidades en su propio partido con el programa de recortes fiscales que incrementaría la ya muy abultada deuda pública.



La solicitud la habría hecho la primera ministra Liz Truss y él por su parte lo habría aceptado.



"Me ha pedido que me haga a un lado como su ministro de Finanzas. He aceptado", escribió Kwarteng en una carta dirigida a Truss y publicada en su cuenta de Twitter.



Tras la noticia, la libra esterlina se desplomó frente al dólar.

Las especulaciones sobre su retiro comenzaron en la mañana de este viernes cuando se supo que Kwarteng, quien se encontraba en Washington para asistir a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, volvía a Londres un día antes de lo planeado.

La primera ministra conservadora, cuyo gobierno parece estar al borde de la implosión, habló en una rueda de prensa poco después del anunció, en un contexto especialmente tenso.



Según la prensa británica, algunos miembros de su propio partido ya están intentando destituirla, ante las desastrosas encuestas que auguran una aplastante derrota de los conservadores en unas próximas legislativas.

La solución de Truss

La primera ministra tuvo que retractarse de su plan económico, destituir a su ministro de Finanzas y poner en marcha el plan que tenía el anterior Gobierno de Boris Jhonson.



Liz Truss reconoció este viernes que su plan fiscal fue "más lejos y más rápido" de lo que podían tolerar los mercados, por lo que ahora rectifica "de forma decisiva" y subirá el impuesto de sociedades como estaba previsto por el anterior Ejecutivo de Boris Johnson.



"Tenemos que actuar ahora para asegurar a los mercados que tenemos responsabilidad fiscal. Haremos lo que sea necesario para conseguir que la deuda caiga en el medio plazo” aseguró en la rueda de prensa tras la destitución de Kwarteng.

Liz Truss en la rueda de prensa posterior a la destitución del ministro de finanzas. Foto: EFE

A pesar de haber dicho que no lo haría, admitió que ha decidido subir el impuesto de sociedades del 19 % al 25 %.



Con la subida, Truss espera recaudar 18.000 millones de libras esterlinas adicionales (20.700 millones de euros), entre otras medidas para asegurar que la deuda caiga.



Truss señaló que su Gobierno "controlará el tamaño del Estado" y garantizará que "el sector público es más eficiente", al tiempo que reconoció que "el gasto crecerá más lentamente de lo planeado previamente".



"Quiero ser sincera: esto es difícil. Pero capearemos la tormenta y conseguiremos el crecimiento fuerte y sostenido que puede transformar la prosperidad de nuestro país para las próximas generaciones", agregó después de lamentar haber prescindido de su amigo Kwarteng.



Finalizó su intervención mencionando que se debe garantizar la “estabilidad económica”, después de días de volatilidad en cuanto a la deuda externa de Reino Unido y la cotización de la libra esterlina.

Una relación más allá de la política

Kwasi Kwarteng y Liz Truss. Foto: AFP

Truss y Kwarteng fueron también vecinos en el barrio de Greenwich, en el sureste de Londres, lo que consolidó, a base de reuniones sociales y algún karaoke, una amistad fraguada durante los años de escalada dentro del Partido Conservador, donde ambos comparten unos orígenes menos privilegiados que otros colegas.



Con ella y otros tres jóvenes "tories" coescribió en 2021 el manifiesto "Britannia Unchained", en el que abogaban por una revolución ultraliberal que "desencadenase" todo el potencial del Reino Unido.



"Hemos sido colegas y amigos durante muchos años. En ese tiempo, he visto tu dedicación y tu determinación. Creo que tu visión es la correcta. Ha sido un honor servir como tu primer canciller (del Exchequer)", mencionó también Kwarteng en su carta.

