La jefa del Departamento Federal del Medio Ambiente, Transportes, Energía y Comunicación de Suiza, Simonetta Sommaruga, dio unas curiosas declaraciones sobre una propuesta para reducir el consumo.



En una entrevista para el medio suizo 20 Minuten, la ministra lanzó una campaña de ahorro de electricidad e indicó que las personas deberían “ducharse de a dos” a partir de septiembre para manejar mejor los recursos.



“Las personas podrían apagar la computadora cuando no se está usando, apagar las luces, o bañarse de a dos en la ducha”. Estas fueron algunas de las recomendaciones de la ministra Sommaruga.



Sin embargo, tuvo que hacer precisiones luego de que estas declaraciones se volvieran virales y algo conflictivas Indicó que el mensaje estaba dirigido a los jóvenes, ya que "a partir de cierta edad, ducharse juntos ya no es adecuado para todos".



A pesar de esto, ella insistió en que la propuesta está “bien pensada”, por lo que se debería considerar.



Las medidas están siendo analizadas debido a las multiples amenazas del suministro de gas que proviene de Rusia. No obstante, Suiza no realiza la compra de este combustible directamente a Moscú, pero es necesario tener la discusión sobre emergencia energética.

