La Guardia Nacional Ucraniana ha enviado tropas militares a Prípiat, una de las zonas más radioactivas del mundo. Esto con el fin de entrenar y prepararse ante la amenaza de una invasión de las fuerzas militares rusas.

Prípiat es la Zona de Exclusión de Chernóbil, la cual fue evacuada en 1986 tras un gran desastre nuclear. En este momento, esta zona está completamente despoblada, por lo que el ejército ucraniano encontró este lugar ‘perfecto’ para realizar sus entrenamientos.



La tensión de un posible ataque surgió del desplazamiento de más de 100 mil soldados rusos hacia la frontera con Ucrania y el envío de personal a Bielorrusia, 10 km al norte, con el fin de realizar maniobras conjuntas, tal como lo explica ‘La Nación’.



Los entrenamientos consisten en disparar con morteros, simular ataques de franco tiradores en áreas urbanas, desalojar atacantes armados de edificios y demás prácticas que se pueden realizar “perfectamente” en Prípiat.



Tropas ucranianas entrenando en zonas de alta radiación. Foto: AFP

Según lo afirma un soldado identificado como Litva, días antes de los entrenamientos, varios trabajadores se dirigieron a la zona con medidores para evaluar si el terreno era apto para los entrenamientos debido a los focos radioactivos.



El soldado aseguró que la zona está libre de peligro. También dijo que Prípiat era el terreno ideal para simular una guerra urbana y poder hacer disparos reales debido a la ausencia de civiles.

Las posibilidades de un ataque

Ucrania se prepara ante un ataque de Rusia Foto: AFP

El gobierno de Estados Unidos advirtió públicamente sobre una invasión rusa desde Bielorrusia, puesto que se estima la presencia de unos 30 mil soldados allí.



No obstante, el ministro de defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, contradijo públicamente estas afirmaciones diciendo que, aunque fueran más de 30 mil soldados, eran insuficientes para realizar un ataque y que no había motivo para entrar en pánico.



Adicionalmente, el ministro también declaró que las condiciones del terreno donde se encontraban las tropas imposibilita una invasión, además de la peligrosa cantidad de radiación a la que estarían expuestos si quisieran entrar a Kiev, la capital de Ucrania.



“Esta zona es muy difícil de atravesar. Bosques, pantanos, ríos, es complicado pasar a pie, más aún con un tanque”, expresó Reznikov en una rueda de prensa.



Sin embargo, según ‘Made for Minds’, el gobierno ruso negó públicamente estar planeando un ataque.



Por el momento, la tensión entre estas dos naciones continúa y la alerta de guerra sigue presente, lo que tiene preocupada a la población.



Militares ucranianos están en alerta en caso de invasión rusa Dentro de un grueso uniforme militar y con un fusil al hombro, un guardia fronterizo ucraniano observa un valle nevado atravesado por una cerca de alambre de púas: para los ucranianos, la frontera con Rusia es sinónimo de amenaza. Foto:

