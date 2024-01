'La robada más grande': Miguel Polo Polo relata cómo cayó en modalidad de hurto en Roma

"La robada más grande que me han hecho", así describió Miguel Polo Polo, representante a la Cámara, el episodio que vivió por culpa de los delincuentes durante unas vacaciones que adelanta en Europa. Lo despojaron de varios millones de pesos y hasta uno de sus asesores, con el que viajó, fue drogado.

Polo Polo visitó a una de sus tías en Europa, a quien no veía desde hace muchos años. Además, aprovechó para conocer Italia y quedó sorprendido, en principio, por la amabilidad y "buena energía" de las personas.

Sin embargo, aceptó que se equivocó al ser tan optimista. "Italia hace parte del primer mundo. Me confié. Al estar en el primer mundo, uno cree que aquí todo es perfecto, que no hay delincuencia, que todos viven felices", dijo en un video que compartió en redes.

Miguel Polo Polo, congresista. Foto: Instagram @miguelpolopolo

Así robaron a Miguel Polo Polo en Roma

Su percepción cambió cuando decidió salir en horas de la noche al centro de Roma, la capital. El plan era departir en un establecimiento con sus amigos, quienes trabajan para él en el Congreso.

Sin darnos cuenta, no sé qué le echan a mi asesor y lo drogan FACEBOOK

Tan pronto terminó la fiesta, se les acercó una persona "alta, que parecía de África y hablaba español".

"Se ofreció a acompañarnos en el camino para buscar transporte. Nosotros no vimos nada de malo en eso. Mi otra asesora sí estaba un poco incrédula. No sé en qué momento se acercaron otras dos personas que eran amigas de él. Sin darnos cuenta, no sé qué le echan a mi asesor y lo drogan", relató.

El congresista presume que habría sido una sustancia similar a que en Colombia se conoce como burundanga o escopolamina, la cual emplean los delincuentes para anular la voluntad de sus víctimas.

"No quedó en un estado inconsciente, pero sí se caía, no reaccionaba. En un momento, mi asesora lo estaba intentando levantar y yo me di cuenta de que una de esas personas me intentó agarrar el Apple Watch (reloj)", agregó.

Inició un forcejeo en el que Polo Polo le gritó a uno de los señalados ladrones: "Le dije 'oye, ¿qué te pasa?, ¿por qué me vas a robar si esto es mío?'". En cuestión de segundos, los hombres se marcharon.

El congresista y sus asesores continuaron caminando hasta encontrar un medio de transporte. Justo allí, Polo Polo notó que no tenía su billetera, en la que llevaba 400 euros en efectivo (más de 1'6000.000 pesos colombianos), tarjetas de crédito y sus documentos personales.

"A mí asesora le robaron una cadena de oro y a mi otro asesor, que estaba inconsciente, le quitaron un reloj de tres millones de pesos", detalló.

Cuando pensó que no podrían ocurrir más cosas, le notificaron a su celular movimientos en las tarjetas de crédito: "Terminaron gastándose como 1'400.000 pesos en transacciones pequeñas".

Las tarjetas del representante a la Cámara fueron bloqueadas. Por el estado en que estuvo su amigo, la pérdida de dinero y el susto que vivieron, Polo Polo compartió con los internautas la lección que obtuvo para evitar casos similares: "No confiar".

Recomendaciones para evitar ser víctima de la escopolamina u otras sustancias

La escopolamina es un alcaloide y polvo de color blanco que se puede mezclar con otras sustancias para lograr que personas pierdan la memoria y caigan en manos de criminales.

La escopolamina hace que las víctimas pierdan la memoria. Foto: Juan Pablo Rueda / Archivo EL TIEMPO

La Policía de Colombia ha reiterado la importancia de estar atentos a las bebidas que se consumen si está departiendo en lugares como bares, restaurantes, entre otros. “Siempre estar pendientes de las bebidas que se dejan sobre la mesa para no dar la oportunidad de que las contaminen”, dijo a EL TIEMPO un oficial de la institución, en una charla pasada.

Además, recomiendan estar con personas de confianza: "Si se siente mareado por el consumo de licor, muy seguramente sus acompañantes estarán pendientes, no lo apartarán del grupo y estarán pendientes de que llegue a su casa".

En caso de ser víctima de robo, instaure la denuncia de manera oportuna ante la Policía o Fiscalía. Puede hacerlo en la página dispuesta por la Policía, comunicarse a la línea 123 o acercarse al cuadrante correspondiente o a una sede de la Fiscalía.

