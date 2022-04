Tentando a la suerte, un argelino de 28 años de edad se jugó un billete de lotería y terminó ganando un cuarto de millón de euros en un juego de la lotería nacional de Bélgica. Sin embargo, no todo es fortuna a su paso, ya que el ganador es además un inmigrante ilegal y para poder cobrar los 250.000 euros (poco menos de 270.000 dólares) del premio deberá demostrar su identidad.



El abogado del inmigrante, Alexander Berstraete, dijo el viernes a AFP que inicialmente el joven trató de cobrar el premio utilizando a tres amigos también norteafricanos, quienes sin embargo terminaron siendo acusados de robo y arrestados.



Finalmente, el joven se presentó a la policía junto al abogado, y el boleto premiado está ahora en poder de la justicia de la ciudad belga de Brujas. Al presentarse ante la policía, sus tres amigos fueron liberados.



“Mi cliente está en situación ilegal, no tiene papeles y tampoco tiene cuenta bancaria”, dijo el abogado, quien añadió que “estamos buscando estos documentos que puedan acreditar su identidad, y para eso él tendrá que contactar a su familia en Argelia”.



El billete ganador (del tipo en que es necesario raspar una serie de números) había sido comprado en Zeebrugge, una ciudad portuaria belga conocida por atraer inmigrantes indocumentados que intentan llegar a Inglaterra escondidos en camiones o contenedores.



Ante esa situación, el joven argelino recibió de las autoridades belgas la promesa de no ser devuelto a la frontera o a su país antes de haber percibido su ganancia. Berstraete dijo que el joven argelino no tiene intención de solicitar asilo en Bélgica.



En tanto, una portavoz de la Lotería de Bélgica dijo que el caso ahora está en manos de la fiscalía de Brujas, en el norte del país.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EL COMERCIO (GDA)