Mientras en Colombia el mínimo subiría un 13 %, en España quedaría en $ 5.200.000

El 28 de noviembre inicia la negociación para establecer en cuánto quedará el salario mínimo para el 2024 en Colombia.



Centrales obreras, empresarios y el gobierno estarán de reunidos para definir cuál será el porcentaje de aumento del salario que deben recibir muchos trabajadores colombianos.



Hasta el momento, se conoce que el aumento podría ser del 13%, es decir, que si se llega a este acuerdo el salario quedaría en $ 1.310.800 pesos.

Por otra parte, en países europeos, como España, también se encuentran en estas negociaciones desde el ministerio de trabajo, los sindicatos obreros y el gobierno.



Las empresas están proponiendo un incremento de 1112 euros, ($ 5.004.112 pesos colombianos) con algunas condiciones, mientras que los sindicatos exigen que sea de 1200 euros ($ 5.400.000 pesos colombianos).



El salario mínimo interprofesional, como se llama en este país, se sitúa en este momento en 1080 euros, que se distribuye en 14 pagos.



Para la negociación se tendrá en cuenta un informe de la comisión de expertos, que es la encargada de evaluar en qué nivel se sitúa en la actualidad el salario medio en España, ya que no existe un registro oficial. De acuerdo con la Carta europea, el salario medio debe equivaler al 60%.



Asimismo, se tiene en cuenta factores como la inflación, que en el 2023 cerró con un aumento interanual promedio del 3.6%, el peso del trabajo en la renta, la productividad y la evaluación de la economía, según el medio 'El Mundo'.

El aumento que están considerando los empresarios sería del 3%, sin embargo, los sindicatos consideran que este aumento es insuficiente, ya que sus líderes manifiestan que el salario actual no equivale al 60% del salario medio y que para el 2024 debería ser de 1200 euros para cumplir con lo establecido en la Carta Social Europea.



El incumplimiento de lo estipulado en esta carta ya ha sido denunciado anteriormente al Comité Europeo de Derechos Sociales, que es el encargado de velar porque los países cumplan con lo establecido.



De acuerdo con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pese a que no se han podido poner de acuerdo por las diferentes posturas, pide a los agentes sociales que por el bien del país y por la necesidad de dar tranquilidad a los sectores se consiga un acuerdo.



"Me van a encontrar siempre en el acuerdo y, por tanto, quedo a resultas de esa mesa que presidirá el secretario de Estado el jueves, en la que la vocación va a ser que los trabajadores no sufran la pérdida del poder adquisitivo y, en segundo lugar, alcanzar un acuerdo que me parece que es factible entre las posiciones de los sindicatos y de las patronales", expresó Díaz.



Al parecer, el alza podría estar entre el 3.6 %, seis números por arriba de la propuesta de los empresarios; los sindicatos, por su parte, registran que para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo en lo relacionado con los alimentos se debe tener en cuenta el porcentaje que se va a aumentar, ya que en el año que está finalizando la inflación de los alimentos estuvo por encima del 10% y esta cifra incide en los hogares que tienen renta baja.

