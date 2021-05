Primo de la reina Isabel II es acusado de vender estatus real a rusos

El príncipe Michael de Kent, primo de la reina Isabel II, fue acusado de ofrecer sus servicios como intermediario para hacer negocios con el régimen ruso de Vladimir Putin, según una investigación difundida este domingo por 'The Sunday Times' y la televisión 'Channel 4'.



Según la denuncia, el primo de la monarca, que no recibe un salario de la Casa Real británica, se ofreció a ser contratado para hacer gestiones ante el entorno de Putin por 10.000 libras al día (unos 52 millones de pesos colombianos).



Dos reporteros encubiertos que se hicieron pasar por emisarios de una empresa surcoreana interesada en invertir en Rusia fueron quienes descubrieron estas cuestionables prácticas.



En una videoconferencia a través de Zoom - difundida por medios británicos - el príncipe Michael se muestra “entusiasmado” de trabajar con la firma, llamada House of Haedong. En esta también asegura que sus conexiones con el régimen de Putin “podría beneficiarles”.



El presidente ruso, Vladimir Putin. Foto: AFP

También alardea de haber recibido la Orden de la Amistad por parte de la Presidencia rusa, uno de los reconocimiento más prestigiosos que dispensa un país considerado por el Gobierno británico como “la mayor amenaza estratégica” para el Reino Unido.



En la conversación participa también un amigo íntimo y socio del príncipe: el marqués de Reading.



Según 'The Sunday Times', el marqués califica al primo de Isabel II como “el embajador no oficial de Su Majestad ante Rusia” y dice que su acceso “confidencial” al Kremlin permanece inalterado pese a las fuertes divergencias entre ambos países.



El príncipe señaló en un comunicado que no ha estado en contacto con Putin desde 2003. Por su parte, el marqués de Reading reconoció que había ido demasiado lejos en sus promesas, de acuerdo al mismo periódico.



La videoconferencia forma parte de una investigación más amplia efectuada por los dos citados medios sobre cómo miembros de la realeza venden su posición privilegiada para hacer negocios.



Otros tres miembros de la Casa Real rechazaron la misma oferta de trabajar para la compañía surcoreana y otro más no respondió.



Michael de Kent, que según el periódico goza de una gran relación con la reina, no recibe ingresos públicos, pero sí recibe protección policial y reside en las dependencias del Palacio de Kensington, en Londres.



Trabaja como consultor de negocios y tiene su propia compañía, Cantium Services.



