Turistas en Barcelona amarran celulares a sus manos para evitar hurtos

Por hacer todo lo posible para proteger sus pertenencias personales en Barcelona, España, una ciudad conocida por la seguridad, varios turistas optaron por amarrar sus celulares a sus manos con cuerdas, según información de La Vanguardia.



Este innovador método de seguridad ganó atención debido a un video compartido en X (Antes Twitter) por la cuenta mbafraudee.



El video enseña a turistas en Barcelona haciendo uso de cuerdas para proteger sus celulares y también llevando sus maletas y bolsos en la parte delantera para tener una mayor precaución.

Lloro con que los guiris lleven el móvil atado al brazo para que no se lo roben en Barcelona vvjfjdjf pic.twitter.com/0cua3pR3ok — gam (@mbafraudee) October 19, 2023

La publicación en la red social generó una difusión muy rápida, llegando a casi el medio millón de reproducciones y ademas, miles y miles de "Me gusta".



Por otro lado, esto desencadeno distintas y variadas reacciones, de las cuales muchas de estas, dejan ver la preocupación que hay en Barcelona.



Hay comentarios que señalan que este método ingenioso, quizá no seria la mejor opción e incluso resultar en la pérdida del celular y de paso, la cuerda con la que se amarra



Pero también están los que dejan ver sus experiencias personales y satisfechos porque no han perdido nunca sus objetos personales con dicha tecnica.

El video hizo revivir el debate sobre el como se ve la seguridad en Barcelona y las medidas que los turistas tienen que crear para asegurar sus objetos personales en una ciudad conocida por el turismo y el por el fútbol.



La necesidad ser precavidos en zonas turísticas y concurridas,hizo que se transformara en viral este enfoque poco convencional de asegurar los celulares.



