Un mesero asegura ser heredero del rey Juan Carlos de España

De acuerdo con el diario The New York Times, Albert Solà Jiménez, un mesero español de 65 años que reside en Cataluña afirma ser el hijo del rey emérito Juan Carlos.



El hombre, que sirve tragos en un pub en La Bisbal d’Empordà, un pueblo de 10.000 habitantes en el área rural de Cataluña, dice al medio que tras los rumores de su "cuna noble", un agente secreto español le ofreció reunir las pistas de sus orígenes, y llegó a la conclusión de que su padre es el rey Juan Carlos.



Aunque las afirmaciones no han sido verificadas, según The New York Times, Solà lleva años enviando cartas dirigidas a quien dice es su padre, así como concediendo entrevistas a canales de televisión, ostentando un libro que relata su reclamo y hasta solicitando pruebas de ADN y demandas de paternidad que han sido negadas y desestimadas.



Las únicas pruebas que atesora este mesero de 65 años son una prueba genética que se hizo con Ingrid Sartiau, quien también asegura ser hija del rey, y su partida de nacimiento en 1956.



Aunque el hombre nunca ha recibido respuesta por parte del rey, cuenta el diario estadounidense que su historia atrae a periódicos locales y fanáticos de su relato, quienes se acercan a su trabajo para conseguir una fotografía con él.



