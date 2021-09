Merkel y Laschet saludan el éxito electoral del socialdemócrata Scholz

El candidato de los conservadores en las legislativas alemanas, Armin Laschet, felicitó a su rival socialdemócrata Olaf Scholz, por su victoria en las elecciones del domingo pasado, informaron el miércoles fuentes de los dos partidos. La canciller alemana, Angela Merkel también felicitó su "éxito" electoral.



(Le puede interesar: Olaf Scholz consolida su opción de formar gobierno en Alemania)

Facebook Twitter Linkedin

Armin Laschet, líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), felicitó a su rival socialdemócrata Olaf Scholz, por su victoria en las elecciones. Foto: CHRISTIAN MARQUARDT. EFE

Según fuentes del Partido Socialdemócrata (SPD) y del campo conservador de la CDU/CSU, Laschet, criticado por no felicitar públicamente a su oponente, le envió finalmente una carta para hacerlo.



La canciller alemana, Angela Merkel, fue la primera en felicitar a su ministro de Finanzas y vicecanciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, por su éxito electoral en las elecciones generales del domingo.



"La canciller felicitó el lunes a Olaf Scholz por su éxito electoral", indicó el portavoz gubernamental, Steffen Seibert, a través de un comunicado, emitido poco después de que esta misma fuente, en una comparecencia de rutina ante los medios, evitara una pregunta al respecto.



"La canciller y su vicecanciller y ministro de Finanzas están siempre en contacto. Sobre el contenido de sus conversaciones no informamos", respondió entonces Seibert, a la pregunta de si Merkel había felicitado a Scholz, cuyo partido obtuvo un 25,7 por ciento de los votos, frente al 24,1 por ciento del conservador Laschet.



Ya ayer, el líder de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), Markus Söder, felicitó también a Scholz y abogó por "respetar" el resultado de las urnas.



(Lea aquí: Tras las elecciones, Alemania entra en una etapa de incertidumbre)

Facebook Twitter Linkedin

El líder de los socialdemócratas (SPD) Olaf Scholz Foto: JOERG CARSTENSEN / EFE

Los Verdes y el Partido Liberal (FDP), con un 14,8 por ciento y un 11,5 por ciento respectivamente, mantuvieron anoche un primer contacto con vistas a una eventual coalición, probablemente liderada por Scholz.



Seibert insistió en que Merkel y sus ministros seguirán en sus puestos, de acuerdo a lo establecido constitucionalmente. La canciller mantendrá toda su agenda, tanto a escala alemana como en reuniones internacionales, aseguró.



El próximo 26 de octubre se celebrará previsiblemente la sesión constitutiva del nuevo Parlamento, tras lo cual el proceder habitual es que la canciller y sus ministros reciban el encargo de seguir en sus funciones por parte del presidente del país, Frank-Walter Steinmeier.



(Lea también: Los retos europeos para superar el vacío que dejará Angela Merkel)



Merkel, en el puesto desde el 22 de noviembre de 2005, expresó reiteradamente su determinación a seguir con su trabajo hasta que asuma su cargo un sucesor. No hay un límite específico para esa transición.



El periodo máximo entre unas elecciones y la toma de posesión del siguiente gobierno fue de 171 días, lo que ocurrió entre los comicios generales de 2017 y el inicio del cuarto y último mandato de Merkel como canciller.

Facebook Twitter Linkedin

Merkel, en el puesto desde el 22 de noviembre de 2005, expresó reiteradamente su determinación a seguir con su trabajo hasta que asuma su cargo un sucesor. Foto: AFP

Mayoría ve a Merkel responsable en parte de derrota

Una mayoría de los alemanes ve a Merkel responsable en parte de los malos resultados de su bloque conservador en las generales del pasado domingo, según una encuesta del semanario "Die Zeit".



Un 54 por ciento considera que tiene parte de culpa en la derrota de Laschet, que obtuvo los peores resultados de la historia del bloque conservador, frente a un 39 por ciento que no comparte este parecer y un 7 por ciento que no se pronuncia.



Merkel anunció su retirada de la presidencia de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y también que no se presentaría a un nuevo mandato como canciller en 2018, tras varias derrotas de su partido a escala regional.



(Además: Los retos que vienen para el sucesor de Angela Merkel)



Unos meses después fue elegida presidenta del partido su entonces secretaria general, Annegret Kramp-Karrenbauer, leal a su línea. Un año después, la sucesora tiró la toalla ante su evidente falta de liderazgo.



La búsqueda de un nuevo sucesor se vio complicada por la pandemia, que obligó a suspender dos congresos del partido. A principios de este año fue elegido el centrista Laschet, que se impuso al ala más derechista. Ya en marzo siguió su designación como candidato común de la CDU y su hermanada CSU, puesto al que también aspiraba Söder.AFP y EFE

Más noticias

- Volcán La Palma: lava invade el mar y provoca gases que no son peligrosos

- Gasolina escasea en Inglaterra ante pánico de conductores