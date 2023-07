"Los ucranianos son peores que los rusos", dijo un colombiano en un video al denunciar supuesto maltrato por parte sus superiores. Él junto a otros hombres viajaron a Ucrania para unirse a las fuerzas que combaten al ejército ruso, un conflicto que se mantiene hace más 500 días.

La guerra entre ambas naciones inició en febrero de 2022. Cerca de 10 mil civiles han muerto y más de 16 mil han resultado heridos, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas.

Para defenderse de Rusia, Ucrania creó una Legión Internacional. Es un ejército que recibe a hombres de distintas nacionalidades, entre ellos los colombianos, para luchar por el país.

'Ucranianos son peores que los rusos'

En medio de la guerra, mercenarios colombianos han denunciado humillaciones. De acuerdo con un video divulgado en redes, un colombiano explotó contra un ucraniano, al parecer, por lanzarle un gas al no formar a sus hombres correctamente.

"¿25 colombianos muertos para que este me eche un gas? Me trata como a un p... perro. Tengo una esquila por tu país de mie... ¡Cumplí mis órdenes, formé a la gente y ese perro me trata como un animal!", gritó el colombiano.

Debido a la acalorada discusión, otros mercenarios se unieron a los reclamos: "¡Mucha humillación, por eso es que se va la gente!".

El trato a soldados colombianos en Ukrania es asqueroso.



Se hace necesario que el gobierno del presidente @petrogustavo entregue un comunicado de rechazo, son muchos los casos. pic.twitter.com/6LZAB8r6n5 — Gener Usuga (@gener_usuga) July 31, 2023

No sería el único episodio que han vivido. Un video muestra a más colombianos quejándose por los supuestos castigos: "Aquí están viendo cómo las entidades ucranianas, a las que venimos ayudar, tratan a los colombianos. Entraron hombres encapuchados a cascar a nuestros compañeros. Ucranianos son peores que los rusos".

De acuerdo con el metraje, varios mercenarios habrían sido golpeados. Tanto así que un colombiano, en el suelo, lloraba y lanzaba improperios contra los locales.

Ni las autoridades ucranianas ni las colombianas se han pronunciado sobre las denuncias.

Los colombianos que han muerto en Ucrania

A mediados del 2022 murió Christian Camilo Márquez, colombiano que se había sumado al Ejército ucraniano. También perdió la vida Alexis Castillo, de 24 años, quien combatía junto a los prorrusos del Donbás.

Alexis, es un colombiano que ha muerto en el Donbás; sus ideas revolucionarias, quizás equivocadas, quizás no, lo llevaron a esta guerra con los ojos abiertos.



Ha muerto un joven que quizo ser revolucionario. La revolución es la Paz.



Esto no saldrá en nuestros medios. https://t.co/NGbftiy3MH — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 29, 2022

El pasado 24 de enero, la Cancillería así mismo informó que otros dos colombianos que combatían como voluntarios en Ucrania como parte de la Legión Internacional fallecieron.

La muerte de Manuel Ferley Barrios, padre de cuatro hijos, se conoció a finales de marzo de 2023. Según lo dicho por su esposa, el pensionado del Ejército planeaba pagar un préstamo de 80 millones de pesos que había adquirido para tener vivienda.

Manuel Ferley Barrios. Foto: Archivo particular.

"Dijo que se iba a trabajar nueve meses, recuperaba lo de la casa y venía a arreglar su obligación, pero ahora él no está, la deuda sigue y estamos peor", expresó su esposa, en declaraciones al diario local La Nación.

Sin embargo, al llegar a territorio ucraniano la situación fue muy distinta a la que pensó. De acuerdo con las conversaciones que tuvo con su esposa, todo era terrible.

Manuel Ferley Barrios. Foto: Archivo particular.

En abril, tres colombianos más que hacían parte del batallón internacional 'Carpathian Sich' murieron en un ataque ruso perpetrado en la región de Donetsk.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS