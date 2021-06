Meghan y Harry compraron el dominio web del nombre de su hija

Meghan Markle y el príncipe Harry habrían comprado el dominio web del nombre de su hija antes de anunciar su nacimiento, de acuerdo con el diario británico The Telegraph.

(Lea aquí: ‘Meghan Markle puede ser una pesadilla’: amigos del príncipe Harry)

El dominio lilibetdiana.com fue comprado en Estados Unidos, donde residen los duques de Sussex, el 4 de junio, día en que su hija nació. También fue registrado unos días antes, el 31 de mayo, el dominio lilidiana.com, según el diario.

El primer nombre de la hija de Harry y Meghan está inspirado en un apodo de la reina Isabel II. Foto: AFP

The Telegraph afirmó que un portavoz de Harry y Meghan confirmó la adquisición de una cantidad "significativa" de nombres de dominio, según este último para evitar que otras personas exploten el nombre de su hija después de anunciarlo.



Sin embargo, la noticia ha dado cabida a cuestionamientos sobre si los padres de Lilibet Diana querrán generar ingresos por cuenta propia a causa de este dominio, así como rumores sobre si realmente consultaron a la reina Isabel II sobre el nombre de su bisnieta.



La segunda hija del príncipe Harry y Meghan Markle, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, nació a las 11: 40 a.m., el viernes 4 de junio en el Santa Barbara Cottage Hospital en California.



Aunque la pareja está en licencia parental por varios meses, The Telegraph afirmó que el duque estará en Reino Unido esta semana para inaugurar una estatua en honor a su madre, Diana de Gales.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

