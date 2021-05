Meghan Markle gana demanda por polémica carta a su padre

Meghan Markle, duquesa de Sussex, ganó una demanda contra el grupo periodístico británico ANL, dueño del "Daily Mail", "Mail on Sunday" y "MailOnLine", por infringir sus derechos de autor al publicar sin su autorización en 2019 una carta privada que escribió a su padre.



Al pronunciarse en la última fase de este litigio, el juez Mark Warby del Tribunal Superior de Londres consideró demostrado que la esposa del príncipe Enrique fue la autora material de la misiva y por tanto es la parte damnificada.



El magistrado decidió de manera sumaria, lo que significa que no habrá necesidad de celebrar un juicio, visto que la posición alegada por el grupo de prensa "no es realista".

Associated Newspapers Limited (ANL) había argumentado que el texto reproducido por sus cabeceras -las más leídas del país- en cinco artículos en febrero de 2019 lo había escrito un ayudante de la duquesa y por tanto los derechos pertenecían a la monarquía. Sin embargo, durante el proceso el exresponsable de comunicación de Meghan Markle, Jason Knauf, ha declarado que fue la exactriz quien escribió la carta de su puño y letra y él solo hizo una sugerencia, por lo que el "copyright" le pertenece a ella.



El fallo de este 12 de mayo completa otro emitido el 11 de febrero, en el que el tribunal concluyó, también de manera sumaria, que los periódicos habían violado la privacidad de la duquesa al publicar la carta que ella dirigió a su padre, Thomas Markle, de 76 años, en agosto de 2018.

Meghan Markle demandó a ANL por mal uso de información privada, violación del "copyright" (derecho de autor) e infracción de la ley de protección de datos. El juez dijo en febrero que la publicación del texto fue "manifiestamente excesiva, y por tanto ilegal", ya que se trataba de "una carta personal y privada", que abordaba aspectos de la relación mal avenida entre el padre y su hija, que se sentía "angustiada" por el comportamiento de su progenitor.



Warby pidió hoy a ANL que busque cualquier copia de la misiva y la entregue a sus abogados para ser destruida siempre que Markle, de 39 años y que espera a su segundo hijo, acabe ganando todo el proceso judicial, que podría alargarse si el grupo periodístico recurre algún otro aspecto.



ANL también debe facilitar a la corte una relación de los beneficios que obtuvo con la publicación de la carta, lo que se analizará en otra vista en octubre en la que previsiblemente se establecerán costas e indemnizaciones.

EFE