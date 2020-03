El coronavirus obliga a cambiar las rutinas en España 

Más de un millón y medio de estudiantes no asistirán a clase durante las próximas dos semanas en Madrid y Álava, donde los centros educativos permanecerán cerrados dentro del nuevo plan del gobierno frente al avance del coronavirus en España.



Es una de las medidas que adoptó el Ministerio de Sanidad ante el repunte de los casos de afectados en esas zonas a lo largo de los últimos días: en Madrid se acercan a los 600 y en Álava (País Vasco), a los 130. Son focos fuera de control, que requieren pasar de la etapa de “contención” que mantenía el gobierno a una de “contención reforzada”.



El Gobierno español acordó este martes prohibir todos los vuelos directos desde Italia durante catorce días hasta el próximo 25 de marzo, como medida de prevención para limitar la propagación y el contagio por la epidemia del coronavirus, pues la gran mayoría de los casos importados en España han sido vinculados a viajeros procedentes de Italia.



De la misma manera, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aconseja varias recomendaciones en el ámbito laboral, como practicar el teletrabajo, aumentar la flexibilidad horaria, plantear turnos escalonados y favorecer las reuniones por videoconferencia. Es decir, evitar al máximo los contactos.



También toma medidas para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Aspira a aumentar el cuidado domiciliario de las personas mayores y recomienda especialmente a aquellas que padecen algún tipo de enfermedad que no salgan de su casa.



Y, en general, a toda la población le pide que no realice viajes innecesarios y que las que sientan los síntomas del coronavirus permanezcan en sus hogares sin acudir a los centros de salud en la medida de la posible.



El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro de salud Salvador Illa en una reunión para establecer las medidas frente al coronavirus. Foto: EFE

Precisamente, se trata de no colapsar los hospitales y clínicas. Aunque el gobierno manda mensajes de tranquilidad en los que asegura que el sistema sanitario español está preparado para este tipo de contingencias, la Comunidad de Madrid anunció que es posible que se suspendan o retrasen intervenciones quirúrgicas y pruebas médicas. También señaló que habilitará nuevas camas u otras que estaban en reserva.



Por lo pronto, desde que estalló el coronavirus han tenido que crear 300 puestos para personal sanitario en Madrid, prolongar contratos temporales que inicialmente estaban destinados para la campaña contra la gripa (hasta el 31 de marzo) y aumentar el número de laboratorios dedicados a los análisis de las pruebas del virus.



Aparte de estas medidas generales, ya se han anunciado otras puntuales en varias zonas del país, como las celebraciones a puerta cerrada de varios partidos: el martes, el de Valencia-Atalanta de la Champions; el jueves el de Sevilla-Roma de la Europa League; y el 18 de marzo el Barça-Nápoles de la Liga de Campeones.



En el País Vasco también se estudiará la posible cancelación de los actos que reúnan más cinco mil personas en Álava.

Los estantes de un supermercado en Madrid están vacíos este martes debido a la afluencia de clientes registrada en las últimas horas. Foto: EFE

La vida en la calle

El coronavirus es tema central de conversación en la calle, que el martes se veía menos agitada que en general. Si bien hasta el lunes la vida rutinaria de Madrid no había cambiado radicalmente, el anuncio del Ministerio de Sanidad encendió la alarma.



No se ven muchas personas con tapabocas (las que las llevan suelen ser orientales), pero algunas farmacias cuelgan letreros donde advierten que estas y los geles de manos están agotados. No muchos locales han cerrado; sin embargo, sí lo han hecho varios que suelen ser atendidos por chinos. Los supermercados acumulan el martes largas filas de clientes en las cajas de pago y algunas estanterías están vacías; no obstante, las autoridades aseguran que no se presentará un desabastecimiento.

El afán por comprar comida se entiende, en parte, porque a partir del miércoles los estudiantes, que por lo general almuerzan en los colegios, se quedarán en casa. Miles de padres se preguntan qué harán con sus hijos menores, mientras ellos acuden al trabajo. Muchos reconocen que tendrán que dejarlos bajo el cuidado de los abuelos, que forman parte del sector más vulnerable de la sociedad frente al coronavirus.



La sociedad española, pues, empieza a reorganizar sus actividades y busca la manera de adaptarse a los cambios en su rutina provocados por la expansión del virus.



