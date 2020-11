Vaticano divulgará investigación sobre excardenal McCarrick

El Vaticano divulgará el próximo martes la investigación interna y el proceso contra el excardenal estadounidense Theodore McCarrick, expulsado en 2019 del sacerdocio por el papa Francisco tras ser condenado por abusos sexuales a menores.



"La Santa Sede divulgará el martes 10 de noviembre el informe (...) y el proceso de decisiones que atañe al excardenal Theodore Edgar McCarrick elaborado por la Secretaría de Estado a pedido del papa", anunció en una nota el portavoz el

Vaticano.



El informe llega hasta 2017, cuando el Vaticano aprobó la apertura de una investigación independiente que destapaba las primeras denuncias por abusos del que era arzobispo de Washington, actualmente de 90 años de edad.

La investigación "exhaustiva" sobre el influyente prelado estadounidense, que fue arzobispo de Whashington entre 2001 y 2006, es una historia que no tiene precedentes en la historia de la Iglesia moderna.



Particularmente reconocido por la recaudación de fondos para la Santa Sede por parte de ricos donantes estadounidenses, McCarrick fue despojado de su título cardenalicio a mediados de 2018 y de su estatus sacerdotal a principios de 2019.



La decisión fue tomada al término de la investigación iniciada por el arzobispado de Nueva York, tras el testimonio de un hombre que acusaba al prelado de haber abusado sexualmente de él en los años 1970.



Ante los "indicios graves" revelados en la investigación, el papa retiró a monseñor McCarrick el título de cardenal. El caso sacudió a la jerarquía de la Iglesia católica estadounidense, poco antes de la publicación de un informe demoledor sobre los abusos masivos cometidos en Pensilvania.



El papa Francisco expulsó del sacerdocio a Theodore McCarrick en 2019. Foto: Gregorio Borgia. AFP

El excardenal, que vive desde septiembre de 2018 en el pequeño pueblo de Victoria (Kansas), ha sido acusado sucesivamente de agredir sexualmente a otros menores y de tener relaciones con seminaristas a los que invitaba a su casa de playa en Nueva Jersey a lo largo de muchas décadas.



"No soy tan malo como me pintan. No creo que haya hecho las cosas de las que me acusaron", comentó en una entrevista concedida en septiembre de 2019 a la periodista norteamericana Ruth Graham.



El informe del Vaticano deberá incluir la investigación sobre los registros contables de la arquidiócesis y el centenar de beneficiarios implicados en el caso, hasta cuando Francisco prohibió a McCarrick ejercer su ministerio por las acusaciones de abusos probadas contra él.



AFP

