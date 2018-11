May se aferra al plan del ‘brexit’ en medio de críticas y renuncias

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se aferró al texto del acuerdo preliminar del brexit (salida de la Unión Europea, UE) a pesar de las críticas y de varias dimisiones dentro de su gobierno.

Este jueves se supo que no todos los miembros del gabinete apoyan el acuerdo, empezando por quien dirigía las negociaciones del brexit, Dominic Raab, quien dimitió.



Otra baja destacada fue la de la titular de Trabajo y Pensiones, Esther McVey, junto con la de algunos secretarios de Estado, y el goteo de dimisiones podría continuar.



Un panorama que no desalentó a la conservadora ante la Cámara de los Comunes para defender un acuerdo del que se desentiende su propio negociador, lo que despertó risas entre los diputados.



Y es que si May se hunde con su tabla de salvación, el acuerdo preliminar del brexit puede irse también a pique.



Pero la píldora más amarga fue el reto a su liderazgo del jefe del sector más eurófobo del Partido Conservador, Jacob Rees-Mogg, que promueve una moción de censura contra ella.



Si logra que otros 47 parlamentarios sigan su ejemplo y envíen una carta al grupo tory en contra de May, ella podría salir del Gobierno.

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, abundó en la debilidad de la dirigente de un gobierno del que dijo es un “caos” y anunció el voto en contra del acuerdo.

May insiste en que el “liderazgo” es tomar “decisiones correctas” y no “las fáciles”. “Podemos abandonar la UE sin acuerdo, encontrarnos con que no haya ningún tipo de brexit, o mostrar unidad y respaldar el mejor pacto”, que, a su juicio, es el que ella firmó.



Pero el acuerdo tiene pocas posibilidades de ser aprobado cuando se vote en la Cámara de los Comunes en diciembre.



La piedra en el camino que hace tropezar la salida del Reino Unido de la UE es el plan para evitar una frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda.



Los demócratas unionistas, cuyo apoyo permite a los conservadores gobernar en minoría, rechaza el acuerdo pues otorga un estatus diferente a Irlanda del Norte frente al resto del Reino Unido. El acuerdo prevé que el Reino Unido permanezca temporalmente en la unión aduanera.



No obstante, el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, alabó el trabajo de May por entender que el acuerdo consensuado incluye una solución para mantener la frontera abierta.



También las formaciones norirlandesas opuestas al brexit piensan que ofrece oportunidades tanto en lo económico como en el proceso de paz.