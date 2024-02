El desertor ruso asesinado en España y de cuya muerte culpan al gobierno de Putin

Maxim Kuzmínov, un piloto ruso que desertó el pasado agosto para entregarse al Ejército ucraniano con el helicóptero que pilotaba, fue asesinado a tiros el pasado 13 de febrero en un garaje de una urbanización de Villajoyosa (España).



En un inicio, las autoridades investigaban su muerte como un ajuste de cuentas, ya que la víctima recibió en la rampa de su garaje media docena de impactos de bala. Pero versiones de la prensa internacional comienzan a señalar ahora al Kremlin de su asesinato.

Este jueves, el diario madrileño El País, citando fuentes de los servicios españoles de inteligencia, aseguró que el gobierno ruso envió a sicarios que asesinaron la semana pasada al desertor en territorio español.



Los señalamientos contra el Kremlin llegan tan solo días después de la muerte de Alexéi Navalny, la voz más destacada de la oposición rusa en los últimos años, quien falleció el pasado viernes 15 de febrero en una prisión del ártico en donde cumplía una pena de 19 años de cárcel por extremismo.



Casi una semana después de su fallecimiento, las autoridades no han permitido que su familia acceda al cuerpo, mientras gobiernos extranjeros y la misma esposa de Navalny aseguran que el presidente ruso, Vladimir Putin, es responsable de la muerte del opositor.



¿Quién era el desertor asesinado y qué se sabe sobre la presunta implicación del gobierno ruso en su muerte? Abecé.

El diario El País aseguró que los servicios de inteligencia responsabilizan al gobierno de Vladimir Putin, presidente de Rusia, del asesinato. Foto: AFP

¿Quién era el piloto Maxim Kuzmínov?

Maxim Kuzmínov, un piloto de 28 años, no quería ir a la guerra pero acabó por volar con su helicóptero Mi-8 a Ucrania en una operación conjunta con el servicio de inteligencia de ese país.



Se graduó de la Escuela de Aviación de Sizran, en el sur de Rusia, y fue destinado a servir en el Lejano Oriente ruso, donde entre sus compañeros tenía fama de ser una "persona tranquila" y pedir "trabajo pacífico", es decir, operaciones de carga que no tuvieran que ver con misiones militares, según el canal de Telegram ruso Baza.



Maxim Kuzmínov se entregó al Ejército ucraniano en agosto de 2023. Foto: EFE

Sus amigos dicen que Maxim tenía "miedo a morir en la guerra" y quería dejar el Ejército incluso antes del comienzo de la guerra en Ucrania, pero "no le dejaban".



Además, al piloto le aterrorizaba la idea de ser capturado en Ucrania, por lo que terminó desertando y se entregó junto con su helicóptero en el verano de 2023.



La deserción del ruso se dio a conocer en septiembre del año pasado cuando el GUR ucraniano publicó unas imágenes en las que el piloto explicaba cómo fue contactado por la inteligencia militar enemiga, que le ofreció pasarse al lado ucraniano a cambio de dinero y protección.



Kuzmínov tomó la decisión final mientras volaba en las proximidades de la frontera entre Rusia y Ucrania el 9 de agosto.



Según informó en su momento el jefe del GUR ucraniano, Kirilo Budánov,

Kuzmínov cruzó la frontera volando por debajo del área de detección de los radares junto con otros miembros de la tripulación que no sabían de los planes del piloto y murieron cuando intentaban huir después del aterrizaje.



Budánov también explicó entonces que la inteligencia militar ucraniana había logrado sacar de Rusia a la familia del desertor.



Según un video difundido por Kiev, Kuzmínov resultó herido después del aterrizaje, pero se le ofreció asistencia médica a tiempo.



Una vez en Ucrania, Kuzmínov dijo que no quería verse involucrado en crímenes de guerra y pidió a otros pilotos rusos que siguieran su ejemplo.



Dijo que se puso en contacto con los representantes de la inteligencia militar ucraniana, quienes luego garantizaron su seguridad, le ofrecieron nuevos documentos y una compensación de medio millón de dólares antes de proceder a planificar la operación.

Maxim Kuzmínov, el piloto desertor ruso asesinado en Alicante que era un héroe para Ucrania pic.twitter.com/WICCyUjHLH — EL MUNDO (@elmundoes) February 22, 2024

Mientras tanto, en Rusia, el Comité de Instrucción militar le inculpó en una causa por "traición" y los familiares de sus dos compañeros que fueron asesinados tras el aterrizaje en Ucrania pidieron que pagara con su vida por lo que hizo.



"Si Maxim realmente hizo lo que hizo, espero que lo encuentren y lo maten", dijo la esposa de uno de los navegantes del helicóptero, citada por la televisión rusa.



Los compañeros de tripulación de Kuzmínov fueron condecorados post mortem por las autoridades rusas.



Maxim Kuzmínov, un piloto de 28 años, no quería ir a la guerra en Ucrania. Foto: EFE

¿Qué se sabe sobre su muerte?

Según una fuente de la inteligencia militar ucraniana (GUR), Kuzminov había decidido irse a vivir a España en vez de quedarse en Ucrania. La prensa española asegura que el opositor se instaló en Villajoyosa, una zona que es, en su mayoría, de rusos y ucranianos.



Pero el Gobierno español aseguró este jueves que no tenía constancia de que Maxim Kuzmíkov estuviera en España. "Vino libremente y el Gobierno no tenía constancia de que esta persona estuviera aquí en España", se limitó a explicar la ministra de Defensa, Margarita Robles, en Aldea del Fresno (Madrid).



Su muerte se dio a conocer este lunes cuando el medio ucraniano Kyiv Post afirmó que el piloto ruso que desertó el pasado mes de agosto había sido encontrado muerto en España. La muerte del piloto luego fue confirmada por el representante de la inteligencia militar ucraniana (GUR), Andrí Yusov.



Kuzmínov fue acribillado con media docena de disparos en la rampa del garaje de la urbanización de La Cala de Villajoyosa donde vivía en un lugar arrendado desde hacía cuatro meses.



Se cree que al menos dos desconocidos le dispararon y luego hicieron pasar el vehículo en el que huyeron por encima del cuerpo del asesinado antes de dirigirse a la cercana población de El Campello, donde calcinaron el coche.



Desde un principio, los investigadores de la Guardia Civil española barajaron que se trataba de un ajuste de cuentas aunque en ese primer momento no se podía intuir la relevancia de la víctima, que tras la deserción protagonizada en agosto de 2023 había obtenido una nueva identidad con un nuevo pasaporte ucraniano.



Fuentes del caso informaron que se trabaja para la identificación oficial del cuerpo a través de los métodos científicos preceptivos, como son las huellas dactilares, el ADN o la dentadura, sin que haya concluido aún el proceso.



La documentación que se encontró del fallecido acreditaba que era de un ucraniano de 33 años.

¿Por qué señalan al gobierno ruso?

Las versiones que señalan al gobierno ruso comenzaron a circular este jueves cuando el diario El País afirmó que el Kremlin habría enviado a los sicarios que acabaron con la vida del desertor.



"Los servicios de inteligencia españoles no tienen duda de que la larga mano del Kremlin está detrás de un crimen sin precedentes en España: el asesinato en Alicante de Maxim Kuzmínov", escribió el periódico.



La única duda, según el periódico, es si detrás de la operación está el Servicio ruso de Inteligencia Exterior (SVR), el servicio federal de seguridad (FSB), o el servicio militar de inteligencia (GRU), señalaron al diario las fuentes de inteligencia, quienes no obstante dijeron que será "muy difícil" conseguir pruebas incriminatorias.



Las fuentes de inteligencia española consideran que los sicarios que asesinaron al piloto llegaron del exterior y que ya abandonaron España.



El País cita también "fuentes diplomáticas" que califican el asunto de "gravísimo" y según las cuales España dará una "respuesta contundente" si se confirma la implicación de las autoridades rusas.



"Expertos en inteligencia creen que lo más probable es que la Embajada de la Federación Rusa en España haya estado al margen de la operación para evitar verse salpicada. Aunque una veintena de agentes del SVR o el GRU estaban destinados en la legación rusa en Madrid con estatuto diplomático —la mayoría fueron expulsados en abril de 2022, tras la invasión de Ucrania—, las fuentes consultas no creen que hayan tenido participación directa y atribuyen el crimen a pistoleros profesionales a sueldo", se lee en el informe del diario.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: AFP

Una portavoz de la Guardia Civil, cuerpo armado que lleva las investigaciones, dijo este jueves a la AFP no tener información nueva sobre el caso, mientras que el Ministerio del Interior declinó comentar.



El Ministerio de Defensa, al que responden los servicios de inteligencia españoles, se limitó a señalar a la AFP que "hay que dejar que la Guardia Civil haga su trabajo y que la investigación avance", la postura oficial del gobierno español.



Pero el diario El País recuerda que no es la primera vez que el gobierno ruso asesina a un opositor o desertor en territorio ajeno y rememora el caso de Alexander Litvinenko.



Este opositor y exespía fue envenenado en un hotel en Londres (Reino Unido) en el año 2006. Investigaciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos señalaron en 2021que Putin es responsable del asesinato y que fueron un exagente de la KGB (agencia de inteligencia de la Unión Soviética) y un exguardaespaldas los encargados de poner polonio radioactivo en el té del opositor.



El diario español señala que el asesinato del piloto desertor es una advertencia fuerte para quienes tienen la intención de seguir sus pasos y abandonar el ejército ruso en plena ofensiva contra Ucrania, pero asegura que también se trataría de un plan para vengar a los dos compañeros del piloto que intentaron escapar del ejército ucraniano y fueron ejecutados en 2023.



¿Qué ha dicho el Kremlin sobre la muerte del desertor?

Si bien las autoridades rusas se han pronunciado sobre el tema, no se han manifestado para aceptar o negar una implicación rusa en la muerte. Rusia sí ha rechazado repetidamente las acusaciones de asesinato o intentos de asesinato de desertores o adversarios del Kremlin, tanto dentro como fuera de sus fronteras.



El martes, el jefe del Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin, aseguró que Maxim Kuzmínov era un "traidor". "Este traidor y criminal se convirtió en un cadáver moral en el momento en que planeó su sucio y terrible crimen", dijo Narishkin, según informa la agencia oficial rusa RIA Nóvosti.

En un reportaje en octubre, la televisión estatal rusa afirmó que los servicios especiales habían recibido el encargo de encontrar y castigar al desertor. "No vivirá lo suficiente para ser juzgado", dijeron miembros del GRU en aquella ocasión.



Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró durante su rueda de prensa telefónica diaria que no tiene conocimiento de que las autoridades españolas informaran a Moscú sobre lo ocurrido.



Además, precisó que la muerte de Kuzmínov "no es un asunto" que figure la agenda del Kremlin.



Museo Histórico, la Plaza Roja y el Kremlin en Moscú. Foto: Istock

Y es que la muerte del desertor ocurre en un momento en el que los ojos del mundo están puestos sobre el Kremlin por la muerte del opositor Alexéi Navalny.



La viuda de Navalny y su equipo culpan directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, de ordenar el asesinato de su principal oponente político, mientras el Kremlin tacha de de "infundadas" y "groseras" las acusaciones contra el jefe del Estado ruso.



En España, el caso Navalny también ha tenido repercusiones. El embajador ruso en Madrid, Yuri Klimenko, acudió este martes al Ministerio de Asuntos Exteriores de España tras ser convocado a raíz de la muerte en prisión del opositor.



Fuentes del ministerio informaron que fue un alto cargo del departamento quien trasladó al embajador el malestar de España por una muerte que, como aseguró este lunes el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, está "totalmente injustificada y nunca debería haberse producido".



Para el ministro, el "responsable último es evidentemente quien le puso injustamente en prisión por motivos políticos", lo que el ministerio transmitió al embajador ruso.



Por lo pronto, los ojos del mundo seguirán sobre Putin y su gobierno.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de agencias