Alemania es un importante aliado para Colombia y quiere seguir fortaleciendo sus relaciones con nuestro país y con la región. Así lo dejó claro el portavoz de política exterior para Latinoamérica del Partido Verde en el parlamento alemán (Bundestag), Max Lucks, quien visitó el país hace pocos días para observar de cerca algunos avances y retos de la implementación de los acuerdos de paz en territorio colombiano.



Durante su visita a Colombia, Lucks habló con EL TIEMPO sobre las relaciones Berlín-Bogotá, la visión sobre el gobierno de Gustavo Petro y la situación de derechos humanos en la región.

Uno de los puntos claves de la relación entre Alemania y Colombia es la paz y el apoyo que su país le ha dado a los acuerdos con las Farc. ¿Cómo ven ustedes la implementación del acuerdo en la actualidad?

Alemania ha estado desde siempre del lado de Colombia en el compromiso que implica el acuerdo de paz. Estamos comprometidos aquí y seguiremos apoyando al país. Vemos con mucho interés cómo se han desarrollado las instituciones, cómo funciona la JEP, y nos impresiona sobre todo la velocidad con que la sociedad civil observa y participa de manera crítica y constructiva en el desarrollo de este acuerdo de paz.



Sabemos que para ustedes no ha sido fácil manejar la atenuación de penas para personas que son responsables de un sufrimiento inconcebible. Esto es un punto neurálgico que tendrán que tratar como sociedad: saber cómo van a castigar lo que pasó durante muchísimos años, pero nos impresiona la manera cómo están revisando su pasado, y cómo la JEP, por ejemplo, está trabajando.



Max Lucks, portavoz de política exterior para Latinoamérica del Partido Verde en el parlamento alemán. Foto: Milton Díaz/ El Tiempo

¿Alemania estaría dispuesta a apoyar negociaciones con otros grupos armados como el Eln o el Clan del Golfo?

Por supuesto. Alemania, como estrecho amigo de Colombia, siempre va a estar interesado en apoyarlos y ayudarlos. Precisamente por eso aprobamos el año pasado una moción en el parlamento alemán (el Bundestag), por iniciativa mía, para que podamos seguir participando y seguir apoyando a Colombia desde la perspectiva alemana.



También apoyamos aquí al Instituto de investigación Capaz a fin de que Colombia y la sociedad civil colombiana tengan la base y el fundamento para que funcionen otras negociaciones de paz.

¿Qué cree que pueden aprender Alemania, y en general Europa, del proceso de paz en Colombia y de la implementación de los acuerdos con las Farc?

Es una muy buena pregunta, porque también es una de las razones por las que estoy aquí (en Colombia). Nosotros en Europa, como usted bien sabe, vivimos una guerra actualmente, una guerra que inició Rusia en contra de Ucrania. Pero la razón por la cual en Europa estamos dando apoyo a Kiev y estamos actuando como lo estamos haciendo con respecto a Ucrania es para presionar a Rusia a que se siente a la mesa de conversaciones.



Para esa negociación podemos aprender mucho de Colombia. Podemos aprender justamente que cuando uno negocia no puede alcanzar nunca el 100 por ciento sino que tiene que ceder. Las dos partes tienen que ceder. También estamos aprendiendo de Colombia cómo se implementa la justicia cuando hubo muchísima injusticia.

Usted está acá, entre otras cosas, porque considera que Latinoamérica debe empezar a jugar un papel clave en la política exterior alemana. ¿Por qué?

Nosotros vivimos en un mundo de la derechización global. Esta derechización global incluso está cuestionando la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Esto es algo que no podemos aceptar y por eso tenemos que encontrar aliados, socios con los cuales juntarnos y hacer una red para enfrentar esta derechización global.



Veo que hay ciertos países como Colombia, por ejemplo, que son mucho más progresivos en la defensa de los derechos humanos de ciertos grupos más bien marginados en otros países como los LGBTI. Estoy hablando, por ejemplo, de la marginalización de estos grupos en Polonia, Hungría y Serbia.



Lucks considera clave fortalecer las relaciones entre Alemania y Latinoamérica. Foto: AFP

Creo que la única manera de enfrentar esta globalización de la derecha que quiere recortar derechos humanos es juntarnos para no estar solos y ayudarnos mutuamente. Y no es solamente en el tema de los derechos, también es en el tema del combate al cambio climático. Colombia tiene una buena parte de la Amazonía, que es el pulmón del mundo y del cual depende un poco el clima de Alemania también.



Son varios temas en los que tenemos que interactuar conjuntamente, por ejemplo las inequidades sociales, la criminalidad, que no encuentra sus fronteras ni en Alemania ni en Colombia sino que es transnacional, o por ejemplo todas las drogas que nos juntan de alguna manera tanto a Bogotá como a Berlín porque tenemos el mismo problema. Debemos trabajar juntos para encontrar nuevas respuestas porque la política internacional de prohibición de las drogas, desde mi perspectiva, ha fracasado.

Justamente ahora que menciona el tema de las drogas, el gobierno de Gustavo Petro le ha apostado a un modelo de lucha contra las drogas que no implica la erradicación forzosa y que ha disparado las cifras de cultivos en el país. ¿Qué opina Alemania sobre la manera en la que el gobierno Petro aborda el tema de las drogas? ¿Les preocupa que se genere una sobreoferta que pueda impactar en Europa?



Creo que la legalización de las drogas como enfoque es correcto. Pero lo que experimentamos con este enfoque y lo que siempre experimentamos con la legalización, por ejemplo, en el caso de los Países Bajos, es que la legislación nacional no es suficiente para luchar contra la raíz del problema. Necesitamos más entendimiento internacional.



La pregunta que tenemos que hacernos mucho más es dónde y en qué condiciones se cultiva realmente, cómo nos aseguramos de que el camino desde el cultivo hasta el consumo esté libre de crimen organizado, libre de cárteles. Con eso también se pierde la trata de blancas y se pierden una cantidad de eslabones que van asociados a la ilegalidad.



En este sentido, yo entiendo la posición de Petro y creo que el camino correcto es la internacionalización de la legislación contra las drogas para poder apoyarnos conjuntamente.

Lucks asegura que la legislación contra las drogas debe discutirse a nivel internacional. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Alemania también ha sido un aliado importante para Colombia en la preservación de la selva amazónica. ¿Cómo seguir fortaleciendo nuestra alianza en materia climática?

Alemania ha hecho mucho por proteger el pulmón amazónico. Lo ha hecho a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hace un mes exactamente se firmó la alianza entre Alemania y Colombia para apoyarse mutuamente en materia de energías renovables, específicamente en lo que tiene que ver con el hidrógeno verde.



El objetivo es producir hidrógeno verde con el que se puedan fortalecer las cadenas de valor aquí en Colombia y con el que se puedan garantizar también los derechos humanos y sociales aquí, pero al mismo tiempo importar y exportar partes de este hidrógeno verde a Alemania y utilizarlo allí para la industria.



Obviamente es un paso fundamental que demuestra que estamos profundizando nuestra relación y nuestros lazos económicos con una base común de valores que garantizará que nuestras dos sociedades puedan desarrollarse y crecer juntas.



Usted viene de visitar Perú y expresa una especial preocupación por la situación de derechos humanos allí. ¿Cómo ve usted la situación de los derechos humanos en Colombia y en el resto de la región?

Por nuestra historia como alemanes seguimos muy de cerca la situación de los derechos humanos a nivel mundial porque es nuestra responsabilidad y porque es parte de nuestros valores. Por eso seguimos también la situación de los derechos humanos en todos los países de América Latina.



En el Perú en enero y febrero de este año se realizaron matanzas que estuvieron completamente fuera de los derechos humanos y la presidenta actual Dina Boluarte no tiene ninguna intención de revisar en retrospectiva si se cometieron errores.



Eso es muy diferente aquí en el gobierno colombiano, donde se ven pasos concretos hacia los derechos humanos. Puede haber errores, siempre va a haber errores, pero hay mucha buena intención hacia los derechos humanos.

Max Lucks, portavoz de política exterior para Latinoamérica del Partido Verde en el parlamento alemán. Foto: Milton Díaz/ El Tiempo

En América Latina, por supuesto, estamos viendo que la situación de los derechos humanos, especialmente en muchos países de América Central, es una situación terrible. En Nicaragua, por ejemplo, se laceran no solo los derechos humanos, sino incluso los derechos democráticos, es decir, estamos muy cerca de no estar en una democracia. Y nuestra posición es clara, siempre estamos al lado de los defensores de los derechos humanos.



Revisamos también muy de cerca el caso de Beatriz en El Salvador, que demuestra que todavía tenemos mucho que hacer, especialmente en el área de los derechos reproductivos y por los derechos de las mujeres y las personas LGBTI.



Hace un momento usted hablaba de Ucrania. Alemania, y Europa en general, han sido un aliado clave de Kiev en medio de la invasión rusa. Sin embargo, América Latina ha tenido más bien un papel distante. ¿Cree que Colombia, y en general los países de la región, tienen que jugar un papel más activo y tomar una postura más clara en esta guerra?

Es parte de la naturaleza del ser humano que cuando las cosas le topan a uno directamente uno se involucra más. En Alemania nosotros hemos visto a muchos refugiados ucranianos llegar, personas que han visto atrocidades terribles y que se han convertido de pronto en nuestros vecinos y en nuestros amigos. Esto, naturalmente, afina nuestra visión sobre el tema.



Sin embargo, sería interesante que Latinoamérica tuviera el espejo puesto para ver cómo se evalúan las cosas en otras regiones del mundo, especialmente en regiones que hemos descuidado durante demasiado tiempo.



Sería muy importante que la región llegara a tener una posición definida y clara también con respecto a las negociaciones de paz. Europea vio con buenos ojos la oferta del Brasil, pero sí es es importante que la población tome una posición con respecto a la guerra o la paz de una manera clara.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO