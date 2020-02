Senado italiano autoriza juicio contra Salvini por gestión migratoria

El Senado italiano votó este miércoles la autorización a abrir un proceso judicial contra el ultraderechista Matteo Salvini, líder de la Liga y ex ministro del Interior, por haber bloqueado en el Mediterráneo a más de un centenar de migrantes.



Salvini es acusado por la justicia de Catania (Sicilia) de "abuso de poder y secuestro forzado de personas", un delito que se castiga hasta con 15 años de cárcel y que le impediría ejercer cargos públicos.



El resultado oficial de la votación será comunicado a las 18:00 hora local, pero el tablero con los votos electrónicos indicó durante unos segundos el resultado, según constataron varios periodistas.



Antes del voto, Salvini defendió con "orgullo" su acción como ministro. "No voy a aparecer ante el tribunal para defenderme, sino a defender con orgullo lo que he hecho", aseguró.



El ex ministro del Interior reiteró que era su "deber" defender las fronteras de su país y como suele dirigirse en público dijo que sus dos hijos "tienen derecho a saber que si el padre estaba a menudo fuera de casa, no era para secuestrar a las personas, sino para defender las fronteras y la seguridad del país".



Además, Salvini reclamó que "los adversarios deben ser atacados con las urnas, no en los tribunales".



Matteo Salvini aspira a liderar un futuro gobierno de ultraderecha. Foto: Florian Wieser / EFE

Salvini, que aplicó una política de mano dura contra la inmigración, con la que logró catapultarse como uno de los líderes más populares de la península, considera justa la medida que implicaba el cierre de los puertos de toda la península y el bloqueo de migrantes que arriesgan la vida atravesando en barcazas el Mediterráneo.



Salvini ordenó bloquear a 116 inmigrantes en julio del año pasado por casi una semana mientras se encontraban a bordo de un barco de la guardia costera italiana, la embarcación Gregoretti.



El entonces ministro del Interior de un gobierno formado por la Liga y la formación antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5E), aspiraba con esa medida a que los demás países europeos se repartieran la carga de recibir a los inmigrantes, la mayoría africanos.



El voto del Senado a favor de un juicio dificulta también las ambiciones políticas de

Salvini, quien desea liderar un futuro gobierno de ultraderecha, gracias al apoyo del 32 por ciento de los votantes, según los últimos sondeos.



AFP