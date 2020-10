La increíble razón por la que venden un gato en más de $400 millones

Los gatos son animales protagonistas de la historia de la humanidad. En distintas culturas se les atribuían habilidades especiales e, incluso, llegaron a ser identificados como parte fundamental de las religiones.



En el antiguo Egipto, por ejemplo, había dioses muy importantes relacionados con estos felinos. Bastet era uno de ellos: una mujer con cabeza de gato que tenía poderes sobre el amor de las madres y la protección de los hogares.



En Japón también es conocida la figura de un felino, llamado Maneki-Neko, que está de pie y mueve su pata hacia adelante y hacia atrás. Es muy usado en los negocios porque se cree que atrae la prosperidad, los clientes y el dinero.

Ahora, en la ciudad de Novosibirsk, en el sur de Rusia, apareció una mujer que dice que su gato, Vincent, tiene una especie de 'poder' especial para 'cumplir deseos', según le señaló al medio 'Komsomolskaya Pravda'.

"Descubrí su habilidad por accidente", contó. "Necesitaba un apartamento y, por diversión, le dije a Vincent: '¡Cumple mi deseo!' Y, literalmente, al día siguiente, me di cuenta de que todo se haría realidad. Sientes que los eventos comienzan a tomar forma como deberían. Un mes después, ya tenía apartamento", señaló.



Elena agregó que lo mismo ocurrió cuando deseó un carro.



Vincent llegó a su vida en 2011, tras encontrarlo en un refugio. Tenía apenas 2 meses de edad y sus padres eran una gata negra que parecía "una auténtica bruja". Su padre, "en cambio, era un gato de orejas firmes y de un color parecido al azul".



Entonces, ¿por qué quiere vender a su gato 'mágico'? Sencillo: Elena advirtió que su cupo de 'deseos' y el de su familia ya fue gastado. Lo notó cuando trataron de pedirle un cuarto deseo a Vincent y no se cumplió.



El precio que le puso es de 10 millones de rublos, lo que equivale a, aproximadamente, 490 millones de pesos colombianos.



Si le parece algo 'caro' y no está convencido del todo, pero aun así quiere acercarse al felino para ver si le pega algo de su 'magia', entonces puede acariciarlo: solo debe pagar 2.000 rublos (casi 100.000 pesos colombianos).

