Más de 1.000 marineros dan positivo a covid-19 en portaaviones francés

Un total de 1.081 marineros dieron positivo por covid-19 en el portaaviones Charles de Gaulle y el grupo aeronaval que lo acompaña, de un total de 2.300 personas, según cifras provisionales suministras este viernes por el ministerio de Defensa.



"Se han realizado un total de 2.010 pruebas" y "1.081 marineros" han dado positivo de covid-19 hasta ahora, dijo la ministra de Defensa, Florence Parly, que compareció ante la comisión de Defensa del parlamento.

Entre ellos, "545 marineros presentan síntomas" y "24 marineros están hospitalizados" en el hospital militar Sainte-Anne de Toulon, uno de ellos en reanimación. Los marineros que dieron negativo están en cuarentena en un recinto militar. No todos los tests han dado un resultado.



La directora central del Servicio de Salud del Ejército (SSA), la doctora Marilyne Gygax Généro, que compareció ante una comisión del Senado, dijo todos los miembros de la tripulación han sido sometidos a pruebas de diagnóstico. "Somos y seremos transparentes", dijo la directora, citada en un comunicado de la comisión.

Soldados franceses usan tapabocas en el interior del portaaviones. Foto: AFP

"El contagio en el portaaviones es un acontecimiento absolutamente importante (...). Sin duda, habrá consecuencias que extraer al término de esta crisis, independientemente de que se trate de especialidades médicas del SSA o del material".



Christian Cambon, presidente de la comisión, dijo que pedirá a la ministra de Defensa pruebas de diagnóstico sistemáticas a los militares antes de cualquier operación. "No es lógico que los militares no se beneficien de tests antes de iniciar una misión, por su seguridad pero también por la eficacia de la operación", dijo.



Según el comunicado, la directora reconoció que es imposible actualmente someter a diagnóstico al conjunto de las unidades militares, ni la generalización de mascarillas. "El SSA responde a la altura de sus medios, que no están concebidos para responder a una situación de salud pública a escala de la nación", agregó.

El portaaviones nuclear llegó al puerto de Toulón (sur) el domingo dos semanas antes de lo previsto. El origen de los contagios es un enigma. La tripulación, en misión durante tres meses, no ha estado en contacto con el exterior desde una escala en Brest (oeste) del 13 al 16 de marzo.



