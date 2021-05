Martin Bashir: el periodista que engañó a Diana, princesa de Gales

El periodista británico Martin Bashir se encuentra en el ojo del huracán luego de que presuntamente utilizó métodos engañosos para obtener una entrevista impactante con la princesa Diana, difundida en 1995 por la BBC, según denunció el periódico The Telegraph citando una investigación independiente, antes de su publicación el jueves.





La BBC anunció en noviembre pasado una investigación independiente, realizada por un exjuez de la Corte Suprema, John Dyson, sobre las circunstancias que rodearon la entrevista a la princesa Diana, una decisión saludada por su hijo mayor, el príncipe Guillermo.



La entrevista, que propulsó la carrera de Bashir, de 58 años, resultó una bomba mediática.



La princesa, fallecida en 1997 en un accidente de coche en París, afirmaba que había "tres personas" en su matrimonio -en referencia a la relación que Carlos mantenía con Camilla Parker Bowles- y reconocía mantener ella misma una aventura.

En esta foto de archivo tomada el 15 de noviembre de 1995, se muestran las portadas de los periódicos del Reino Unido tras una entrevista televisiva con el periodista de la BBC Martin Bashir. Foto: Johnny Eggitt / AFP





Según la investigación independiente, citada por el Telegraph antes de su publicación el jueves por la tarde, el periodista violó las reglas editoriales al falsificar documentos para obtener esta entrevista.



En el informe, publicado el jueves, el exjuez del Tribunal Supremo John Dyson critica al periodista Martin Bashir por utilizar documentos falsos para convencer a Lady Di de concederle la entrevista, y también a la dirección de la radiotelevisión pública británica por su gestión del caso, pues también se señala que funcionarios de la BBC encubrieron sus acciones.



Martin Bashir habría mostrado a Charles Spencer, el hermano de Diana, extractos de cuenta -que resultaron ser falsos- demostrando que se pagaba a gente para espiar a su hermana. Según este último, esto fue lo que le llevó a presentar al periodista a Lady Di.





Durante sus años de matrimonio y tras el divorcio, Lady Di (1961–1997) dedicó su tiempo a ayudar a los necesitados. Foto: Tomada de 'Grandes entrevistas de la Historia'









La policía británica y el regulador de los medios de comunicación (Ofcom) habían decidido no iniciar una investigación.



A mediados de mayo, la BBC había anunciado la salida por razones de salud de Martin Bashir, encargado desde 2016 de la cobertura religiosa para el grupo audiovisual público.



Después de esta entrevista, el periodista continuó su carrera en Estados Unidos antes de volver al Reino Unido para trabajar para la BBC, hasta su dimisión.



Además de Lady Di, también entrevistó a Michael Jackson para un documental realizado en 2003 para ITV. La difunta estrella del pop se quejó luego ante el regulador audiovisual británico, acusando a Bashir de haber dado una imagen distorsionada de su comportamiento y de su conducta como padre.





¿Quién es Martin Bashir?

De acuerdo con el diario británico Independent, Bashir creció en Wandsworth, al sur de Londres, en la década de 1960.



Fue uno de los cinco hijos de padres musulmanes paquistaníes. Su padre sirvió en la Royal Navy en la Segunda Guerra Mundial.



Asistió a Wandsworth School y King Alfred's College of Higher Education, Winchester, donde estudió inglés e historia antes de completar una maestría en King's College London.



Primero fue contratado por la BBC como periodista deportivo independiente en 1986 antes de unirse a tiempo completo y trabajar para la corporación hasta 1999 en una variedad de programas que incluyen Songs of Praise, Public Eye y Panorama.







De 2004 a 2016, el presentador se mudó a Nueva York, donde trabajó como presentador en Nightline de ABC, luego como comentarista político para MSNBC y como corresponsal de Dateline NBC de NBC, de acuerdo con Independent.



Posteriormente regresó a la BBC como corresponsal de asuntos religiosos de la corporación, después de haberse convertido del Islam al cristianismo, antes de renunciar este mes debido a complicaciones de salud relacionadas con covid.





Gobierno británico contempla reformar la BBC

El gobierno británico afirmó este viernes que examinará la pertinencia de reformar la gobernanza de la BBC tras la publicación del informe sobre los métodos "engañosos" utilizados por Bashir para conseguir una controvertida entrevista con la princesa Diana en 1995.



"Este informe es claramente condenatorio", dijo el ministro de Justicia, Robert Buckland, al canal Sky News, subrayando que el documento señalaba no sólo al periodista, sino también a la dirección y a "las decisiones que se tomaron en su momento".





"Esto requerirá un examen detallado y eso es lo que hará el gobierno con calma para ver qué hay que hacer para mejorar la gobernanza en la BBC", añadió.



La publicación del informe Dyson provocó una fuerte condena a la BBC por los hijos de Diana, que murió en 1997 en un accidente de coche en París, perseguida por los paparazzi.

Los príncipes Enrique y Guillermo. Foto: Gareth Fuller / AFP

"Es infinitamente triste saber hasta qué punto las faltas de la BBC alimentaron los miedos, la paranoia y la soledad de los últimos años que pasé con ella", reaccionó su hijo mayor, el príncipe Guillermo, de 38 años, segundo en la línea sucesoria el trono británico.



Su hermando menor, Enrique, de 36 años, vinculó la muerte de su madre al "efecto de esta cultura de explotación y prácticas poco éticas".



La policía de Londres, que en marzo decidió no abrir una investigación al respecto, afirmó el viernes que estudiaría "cualquier nueva prueba significativa que surja" tras el informe.





ELTIEMPO.COM*

Con AFP

