No cuesta mucho dinero llegar a La Coruña, donde la firma Inditex, fundada por Amancio Ortega, es tema de todos los días. Lo que cuesta es encontrar cupo en uno de los múltiples vuelos diarios que conectan la ciudad gallega con Madrid, la capital española.



Los aviones viajan repletos de directivos y empleados de la empresa textilera más grande del mundo, que van por la mañana y regresan por la noche. Son apenas unos puñados de trabajadores de los casi 180.000 que laboran para la compañía. Pero son los motores que ponen a rodar los números -incesantes- con su gestión y sus ideas.



El destino final es la población de Arteixo a 20 minutos de La Coruña. Varios de los pasajeros tendrán cita con Marta Ortega, una mujer delgada, cejas en surco, ojos expectantes y cálida personalidad, que se conoce al derecho y al revés la empresa familiar.



Nadie se llama a engaños: desde muy joven, desde hace más de 15 años, está involucrada en las actividades empresariales de Inditex. Como una anónima más, despachó en tiendas, atendió clientes y recomendó ropa a los compradores cotidianos en varios almacenes de Zara. Fue una más de las miles de personas que cada mañana llegan a trabajar en las casi siete mil tiendas que posee el grupo a lo largo y ancho del planeta. Ella pasó por Shanghái, pero también por París y quién sabe por dónde más.



No se le escapa nada. Ha recorrido toda la estructura de Inditex. Departamento por departamento. Diez horas al día. El 1° de abril se le recompensará tanta entrega. Se convertirá en la mujer más poderosa de España y entrará a engrosar los primeros puestos de las listas mundiales. Será la presidenta no ejecutiva de Inditex por decisión de su padre, Amancio Ortega. El hombre se gastó diez años pensando en dar el paso hasta que al fin lo hizo. No era fácil.

Jugar en las grandes ligas

Los números asustan. Inditex es la primera empresa de España por capitalización bursátil y vale más de 100.000 millones de euros. Propietaria de marcas como Zara o Massimo Dutti, se ha convertido en líder mundial del sector. Se sitúa por delante de la sueca H&M, la japonesa Fast Retailing (Uniqlo) y la estadounidense GAP. Las grandes ligas. Solo les teme a los japoneses, que le compiten con tesón semejante.



Inditex tiene una historia de 48 años, casi medio siglo, que Marta Ortega repasa cada día con su padre. Ella ya sabe -¿quién no?- que empezó con una pequeña tienda de batas en La Coruña, en Galicia. Hoy tiene presencia en 77 países; sus almacenes de ubican en las zonas más comerciales de las principales ciudades del mundo.



Marta Ortega conoce la historia de memoria. Por eso, cuando los empleados llegan a hablar con ella en Arteixo, los trata bien. Es una de las claves del negocio familiar. El trabajo en equipo, minuto a minuto, con sus empleados, explica que su padre esté año tras año entre los diez hombres más ricos del mundo.



Ella es consciente de la necesidad de continuar con el estilo del fundador: "Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer", dijo tras conocerse el nombramiento. Todos a una: es el lema. Su padre se lo transmitió.

Y también lo hizo Pablo Isla, el consejero delegado hasta marzo que, durante 17 años, impulsó a la empresa para que creciera más de un 800 por ciento y sus ventas se multiplicaran por cinco. Además de Zara y Massimo Dutti, proyectó las marcas Bershka y Stradivarius. En dos ocasiones ha sido escogido como el mejor directivo del mundo por la Harvard Business Review. Se va de Inditex con 65 millones de euros en el bolsillo.



Inditex facturó 28.286 millones de euros en 2019 y, tras caer las ventas casi un 28 por ciento en el año de la pandemia, la empresa comienza a recuperarse. Es la nueva y desafiante etapa que asumirá Marta Ortega, en cuyas manos recae un imperio que vende más de 450 millones de artículos al año.

Marta Ortega Pérez, una mujer creativa, tiene 37 años y un rostro severo. Es la hija menor de "El jefe", como llaman a Amancio Ortega los trabajadores de la firma.



Nació en Vigo, a una hora y media de La Coruña, de Amancio Ortega y Flora Pérez, su segunda mujer. Se lleva estupendamente con sus dos hermanos medios, Sandra y Marcos, hijos del primer matrimonio de su padre con Rosalía Mera. También con sus tíos Jorge Pérez Marcote, director general de Massimo Dutti, y Óscar Pérez Marcote, director general de Zara. Todo queda en familia y Marta Ortega lo valora.



La empresaria estudió en un colegio jesuita de La Coruña. Luego adelantó la carrera en la Universidad de La Coruña y en la Escuela Europea de Negocios de la Universidad de Londres. Vivió, también, en un internado en Suiza. No tiene ningún un MBA académico. No lo necesita. Sacó adelante, eso sí, un doctorado en Inditex.



Quienes trabajan con ella destacan su personalidad no conflictiva, un conocimiento al detalle de la moda, un excelente sentido de la estrategia y una pasión inocultable por los caballos. Su trabajo, en los últimos años, se ha volcado en el reforzamiento de la imagen de marca y en propuestas de moda para Zara.



Lideró varias campañas para fortalecer la imagen mundial de la empresa y lanzó colecciones limitadas de Zara como SRPLS y Charlotte Gainsbourg.



Para nadie es un secreto que los rivales del grupo difunden el rumor de que Inditex busca mano de obra mal pagada en países en vías de desarrollo. La tildan de empresa explotadora. La influencia de Marta Ortega se notó en SRPLS, la colección que actualizó la pinta militar. Y en la selección que hizo de la cantante y actriz francesa Charlotte Gainsburg para promover nuevos atuendos.

Pero Marta Ortega no solo se ocupa de la moda y las marcas. Forma parte del patronato de la Fundación Amancio Ortega, dedicada al mecenazgo y, desde 2012, es consejera de Grilse, una empresa de bienes inmobiliarios presidida por su madre. La misma mujer que trabajó como costurera en el primer taller que fundó Amancio Ortega en los años 70 en La Coruña. La que zurció las primeras puntadas del tejido de la empresa.

Entre costuras

El compañero de este viaje de Marta Ortega será Óscar García Maceiras, nuevo consejero delegado, vinculado desde hace un tiempo a la compañía. A su lado tendrá la misión de fortalecer las ventas en línea y mantener el liderazgo mundial de Inditex. No tendrá ni un minuto para respirar.



Será la figura que dará la cara al público. "Estos cambios son relevantes para la empresa y muy meditados. Forman parte de un proceso dentro de la compañía y ahora es el momento de afrontar la nueva etapa", ha insistido Isla ante la prensa.



No estarán solos. La nueva estructura organizativa contará con un comité de dirección compuesto por directivos de diferentes áreas de la empresa. Serán personas con largo rodaje en la firma.



Marta Ortega no tendrá mayor visibilidad pública. No le gusta ser foco de atención y prefiere refugiarse en su vida privada. Se ha casado en dos ocasiones. Primero con el jinete español Sergio Álvarez Moya, con quien tuvo un hijo y de quien se separó en 2015. En ese momento apareció en las revistas del corazón y los ciudadanos desprevenidos españoles supieron que existía. A pesar de su discreción, se colaron detalles de su relación.



En 2018 se casó con Carlos Torretta, vinculado al mundo de la moda e hijo del diseñador argentino Roberto Torretta. Ya tienen una hija: Matilda.

Su misión al frente de Inditex está clara. Se lo dijo a The Wall Street Journal hace poco tiempo: "Pienso que es importante construir puentes entre la alta costura y la calle, entre el pasado y el presente, entre la tecnología y la moda, entre el arte y su funcionalidad". En esas pocas líneas sencillas resume la filosofía de toda la empresa. El secreto de su éxito.



Como su padre, cree en que la gente común puede disfrutar de la moda que vale la pena: "No solo algunas personas deberían tener acceso a la alta calidad", afirma a menudo.

La vista a largo plazo

Cuando se dio a conocer el nombramiento en la prensa hace pocos días, las bolsas reaccionaron. La cotización de Inditex bajó un 6,1 por ciento. Marta Ortega ni se inmutó. Estaba previsto. "El precio de la acción siempre hay que mirarlo en el largo plazo", comentó Pablo Isla. La heredera sabe que los mercados son conservadores. Como ella, que se viste de Zara y de otras prendas fabricadas por su empresa. Porque cree en la marca. Llegará a la cúspide como lo han hecho otras españolas: Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander; María Dolores Dancausa, consejera delegada en Bankinter; y la misma reina Letizia. Mujeres que se coronan en la lista de las más poderosas de España.



Marta Ortega será el relevo de su padre. Un hombre de 85 años, que se reúne por las tardes con humildes trabajadores, a los que invita a comer al sofisticado y exclusivo Real Club Náutico de La Coruña.



El mismo lugar donde Marta y su marido Carlos Torreta saludaron a los 400 invitados en la ceremonia de su matrimonio. Ese día tuvo que intervenir la policía para organizar el tráfico y mantener a raya las aglomeraciones. La fiesta tuvo lugar en el Centro Hípico Casas Novas de Larín, situado en Arteixo y propiedad de la familia Ortega. Actuaron Norah Jones, Jaime Cullum y el cantante de Coldplay, Chris Martin.



La hípica la llevó a su primer matrimonio. Desde niña practica el deporte. Nunca lo ha abandonado. Monta a caballo con sus mejores amigas. Puede hacerlo en el Club Puerta de Hierro de Madrid o en su centro hípico en Galicia.



La disciplina, el control y la firmeza le vienen de su pasión por los equinos. Ahora tomará las riendas de Inditex y se dispone a hacer gala de sus dotes de adiestramiento. Un paso limpio la pone en el lugar meditado por su padre. Y se dispone a dar su mayor salto ecuestre.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid

