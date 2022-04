“El éxito de la ofensiva rusa en el sur depende del destino de Mariúpol”. Esa fue la declaración casi de sentencia que lanzó a final de esta semana el gobernador regional ucraniano Pavlo Kyrylenko en momentos en que la ciudad está casi totalmente bajo control ruso y pende de un hilo. Lo que pase con esta localidad portuaria del sur es clave en el futuro de la guerra en Ucrania.



(Le puede interesar: Lo que Rusia le pide a Ucrania para acabar la guerra).



Mariúpol es considerado como un enclave estratégico, tanto para ucranianos en la defensa del país como para los planes rusos y eventuales caminos que pueda tomar la campaña militar en el este de Europa.

Kyrylenko afirmó que el Ejército de Moscú “concentra todos sus esfuerzos en Mariúpol”, en un momento en que apenas quedan un puñado de combatientes de la resistencia, atrincherados en la fábrica de acero de Azovstal. Se dice que alrededor de 2.000 soldados ucranianos y un millar de civiles están apostados en las instalaciones de esa acería, una de las mayores de Europa, y cuyos túneles en los que se esconden son el obstáculo para un asalto final.



El presidente ruso, Vladimir Putin, de hecho, suspendió la entrada de sus tropas a Azovstal para evitar un baño de sangre en sus filas. El Kremlin ordenó sitiar las instalaciones y bloquear las entradas “para que no pase ni una mosca”. Y pese a que el mandatario Volodimir Zelenski anunció que sus hombres resistirán hasta el final y que Washington cuestiona el clamor de victoria en Rusia allí, Moscú ya da por sentada la “liberación” de ese puerto.



(Le podría interesar: Rusia realiza ensayo militar con el lanzamiento de misil balístico Sarmat).

Facebook Twitter Linkedin

Presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Foto: AFP

Precisamente este sábado, Rusia reanudó los bombardeos contra la acería, mientras que en Odesa, sur de Ucrania, al menos cinco personas murieron y 18 resultaron heridas en bombardeos rusos contra, según Rusia, un arsenal. Al mismo tiempo, una tentativa de evacuar a 200 civiles de Mariúpol fue “impedida” por las tropas rusas, indicó un adjunto de la alcaldía.

Símbolo de la resistencia

Con casi medio millón de habitantes, el principal puerto en el mar de Azov se convirtió en 2014 en símbolo de la resistencia al avance prorruso, carácter irreductible que ha vuelto a demostrar en los dos últimos meses. Solo el martilleo constante e indiscriminado de la artillería y aviación rusas, que ha destruido casi la totalidad de su paisaje urbano, ha hecho que la ciudad inclinara la rodilla.



Hace ocho años, se formó allí el Batallón Azov, la agrupación ultranacionalista ucraniana más odiada por la máquina de propaganda rusa. La “desnazificación”, uno de los argumentos esgrimidos por Putin para invadir, tenía por objetivo, entre otros, a los miembros de dicho grupo. Eso explicaría el ensañamiento del Ejército ruso con este puerto, cuyo control permitirá a las tropas rusas centrarse en hacerse con el dominio de la región de Donetsk.



(Además: Mariúpol, a punto de caer en manos rusas).



Ante la falta de avances sobre el terreno, Moscú envió a las temidas unidades chechenas en cabeza del líder de la república de Chechenia, Ramzán Kadírov, enemigo declarado de los Azov.



Más allá de la retórica propagandística de Moscú, el puerto es objetivo clave para el tendido de un corredor entre Rusia y la anexionada por Moscú península ucraniana de Crimea en 2014, como lo reconoció por primera vez ayer uno de los altos mandos militares rusos. Con la caída de la ciudad, los rusos tienen el camino libre para hacer realidad su plan estratégico, con el control absoluto del sur.



Con ese plan en mente, tres días antes de la invasión, Putin reconoció la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Los crónicos problemas de abastecimiento de Crimea, principalmente de agua, convierten en fundamental que Moscú se haga con el control de esa franja en las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Jersón.

Facebook Twitter Linkedin

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP



En estos momentos, las fuerzas rusas controlan prácticamente toda la costa, incluido el puerto de Berdiansk y la ciudad interior de Jersón, donde Moscú intenta introducir el rublo como moneda de pago de las pensiones.

A partir de ahora, Ucrania perdió la salida al mar de Azov, que Rusia quiere convertir en un mar interior desde que se anexionó Crimea. La excusa es garantizar la seguridad de la península y, en particular, del puente que tendió en el estrecho de Kerch para romper el aislamiento del territorio. Esta situación amenaza con bloquear el comercio de mercancías de Ucrania, que tendría que llegar hasta Odesa en el mar Negro.



(Puede leer: La guerra en Ucrania no solo asusta a Europa, también alarma a Asia).

La estrategia puede ir más allá

La estrategia de Rusia puede ir más allá del sur de Ucrania. Según admitió por primera vez el viernes un alto mando militar ruso, Putin no solo quiere crear un corredor desde el Donbás y Crimea sino que también planea unirlo con la región separatista de Transnistria, en Modalvia. El gobierno proccidental moldavo convocó de inmediato al embajador ruso y le expresó su “profunda preocupación” por esas declaraciones.



“Desde el inicio de la segunda fase de la operación especial, una de la tareas del ejército ruso es establecer el pleno control sobre el Donbás y el sur de Ucrania”, señaló el comandante en funciones del Distrito Militar Central de Rusia, general mayor Rustam Minnekéyev. El control sobre el este y sur de Ucrania “permitirá establecer un corredor terrestre a Crimea y ganar influencia sobre instalaciones vitales de la economía ucraniana y los puertos del mar Negro a través de los cuales se envían los productos agrícolas y metalúrgicos a otros países”, según el general mayor ruso.



Pero es más, afirmó Minnekéyev, según la agencia oficial Tass, “el control sobre el sur de Ucrania es además una vía de acceder a Transnistria donde también se constatan los hechos de discriminación contra los residentes de habla rusa”.

Ellos (los rusos) no van a parar. El comando del distrito militar central ruso anunció la próxima víctima de la agresión rusa FACEBOOK

TWITTER

Transnistria, territorio de medio millón de habitantes, en su mayoría eslavos (rusos y ucranianos), rompió lazos con Moldavia tras un conflicto armado en 1992-1993 en el que contó con ayuda rusa. En virtud de un acuerdo para la solución pacífica del conflicto, Rusia emplazó más de 2.000 efectivos para garantizar la paz. El pasado 5 de marzo, el territorio separatista pidió que se reconozca su independencia. “Ellos (los rusos) no van a parar. El comando del distrito militar central ruso anunció la próxima víctima de la agresión rusa”, denunció el Ministerio de Defensa ucraniano.



(Siga leyendo: Rusia, acusada de ‘crímenes de guerra’, va por este y sur ucraniano).



“Después de hacerse con el control del sur de Ucrania, Rusia planea invadir Moldavia, donde dicen que los rusoparlantes están siendo oprimidos”, enfatizó. Hasta ahora, el Kremlin no ha confirmado ni desmentido las palabras del general mayor. El Gobierno de Ucrania denunció inmediatamente el “imperialismo” ruso y destacó que Rusia ha revelado sus verdaderas intenciones de su ofensiva militar, que no es, como anunció inicialmente, la “desnazificación” del país vecino.



“Dejaron de ocultarlo. El comando ruso reconoció que el objetivo de la ‘segunda fase’ de la guerra no es una victoria sobre los míticos nazis, sino simplemente la ocupación del este y sur de Ucrania”, señaló el Ministerio de Defensa de Ucrania.



*Con información de Efe y AFP