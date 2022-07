La crisis de Gobierno abierta en Italia por la falta de apoyo a Mario Draghi mostrada por el Movimiento 5 Estrellas (M5S), uno de los socios principales de la coalición gubernamental, afrontará su jornada decisiva el próximo miércoles, cuando el primer ministro comparezca en el Parlamento y anuncie si seguirá o no al frente del Ejecutivo.



En función de si Draghi da o no carácter de irrevocable a la dimisión que rechazó el pasado jueves el jefe del Estado, Sergio Mattarella, mandándole al Parlamento, se abren cuatro posibles escenarios que van desde que todo siga igual hasta que se convoquen elecciones anticipadas, la opción más plausible en estos momentos, según la mayoría de los expertos.



En cualquier caso, la crisis política está enormemente abierta, con cuatro posibles salidas:

Con Draghi

El Gobierno actual se mantiene

El primer escenario es que todos los partidos de la coalición gubernamental, incluido el M5S, muestran su apoyo a Draghi, que acepta permanecer como primer ministro, posiblemente tras alcanzar un nuevo acuerdo de gobierno y votar una moción de confianza en el Parlamento.



Se trata de una opción complicada porque el M5S se encuentra sumido en la confusión, con posiciones diversas al respecto y, además, los partidos de derechas de la mayoría que apoya Draghi, la conservadora Forza Italia y la aultraderechista Liga, han mostrado su oposición a mantener la alianza con el M5S.



Mario Draghi aceptó formar un gobierno de unidad en Italia.

El Gobierno actual termina

El primer ministro dimite, pero recibe un nuevo mandato del Jefe del Estado para formar gobierno, que puede tener la misma mayoría o una diferente, posiblemente la misma que ahora sin el M5S.



Es una hipótesis improbable, ya que el primer ministro ha reiterado que no dirigirá un "Draghi bis" y más aún sin el M5S en la alianza de Gobierno, que ha sido la razón de que presentase su dimisión.

Sin Draghi

Se nombra un nuevo primer ministro

Draghi dimite y Mattarella encarga a otro que dirija el Gobierno hasta la próxima primavera, o al menos hasta fin de año para que se pueda aprobar la Ley de Presupuestos, para lo cual sería necesario un "técnico", como el ministro de Economía, Daniele Franco, el nombre que más suena.



Es una opción también muy poco realista, ya que la mayoría de los líderes de la coalición -a los que es muy complicado poner de acuerdo- ya han dicho que sin Draghi la única posibilidad son las elecciones.



El M5S le retiró su apoyo a Draghi en medio de un voto de confianza en la Cámara.

Se convocan elecciones anticipadas

Draghi dimite y Mattarella disuelve las Cámaras. Las elecciones serían convocadas para el 25 de septiembre (o el primer domingo de octubre), según los plazos que marca la Constitución, y el Gobierno continuaría en funciones para gestionar la "ordinaria Administración", aunque no está claro si eso permitiría aprobar los decretos más urgentes y la Ley de Presupuestos.



Hasta la toma de posesión del nuevo Parlamento y el nuevo Gobierno, Draghi podría seguir siendo el primer ministro hasta noviembre. Por el momento, esta es la hipótesis con más posibilidades, pero nada está decidido ni lo estará hasta el próximo miércoles.

Aumentan los apoyos a Draghi

Justamente, los llamamientos para que el primer ministro italiano, Mario Draghi, no anuncie su dimisión irrevocable el próximo miércoles en el Parlamento están aumentando en todo el país, no solo provenientes de la política, sino también de la sociedad civil.



Los rectores de las universidades, así como representantes de asociaciones, movimientos y organizaciones sociales se han sumado en las últimas horas a las peticiones que ya habían lanzado alcaldes y empresarios, junto a movilizaciones on line y hasta anuncios de pago en periódicos.



"Los jóvenes necesitan ejemplos y una confianza renovada en el futuro", escribe el rector del Politécnico de Milán, Resta, en una carta abierta a Draghi, mientras que las mayores asociaciones sociales laicas y católicas del país -incluidas ecologistas, antimafia y cooperativas- le insisten en que "hay que evitar una crisis de gobierno".



En su misiva, publicada por el "Corriere della Sera", Resta dice que "es el momento de la responsabilidad" porque "gracias a los fondos de la UE para la próxima generación, es un momento positivo, de gran impulso. No permitamos que los vientos de la política cambien su curso".



Los representantes sociales, por su parte, aseguran que con una crisis de Gobierno todos pagarían las consecuencias, "especialmente los que ya están o estarán más afectados por la suma, en una tormenta perfecta, de varias crisis lejos de resolverse", entre las que cita la guerra, la inflación y la explosión de las desigualdades, la pandemia y la devastación causada por la crisis climática.

"La política tiene la tarea de atravesar el conflicto para encontrar la mejor solución, las elecciones no están lejos, pero ahora mismo hay muchas obras abiertas y las demasiadas urgencias dictadas por el bien común exigen gestionar los conflictos y encontrar rápidamente un acuerdo", dicen a Draghi y a las fuerzas políticas que le apoyaron.



Los alcaldes de las principales ciudades del país, como Roma, Milán, Venecia o Florencia, pidieron este sábado a Draghi que no deje el Gobierno, así como hicieron empresarios y otros sectores, incluidas varias asociaciones de transporte marítimo y portuario, que publicaron un anuncio pagado este domingo en el Corriere della Sera.



"En un momento histórico como el que vivimos, Italia no puede quedarse sin una guía autorizada y segura como la de Mario Draghi", anotaron.

*Con información de EFE

