Mariana Vishegirskaya, embarazada, en pijama, con una cobija en su espalda y cara ensangrentada. Esa es la imagen que se conoció en las últimas horas ella, quien debió evacuar un hospital en la ciudad de Mariúpol, Ucrania, ante los bombardeos de las tropas rusas.



La mujer, fotografiada por una reportera de la agencia estadounidense ‘AP’, generó el rechazo hacia el actuar de los militares de Rusia, en lo que varios han catalogado como un crimen de guerra.

Hoy Rusia ha decidido bombardear un hospital infantil-materno, en la ciudad de Mariupol. A varias horas del ataque, todavía siguen encontrando cadaveres. Una ciudad que ya lleva dos semanas sitiada y con más de 1100 civiles muertos. ¿Qué tipo de ser humano puede defender a Putin? pic.twitter.com/bVcdTtTPhi — Agustín Antonetti (@agusantonetti) March 9, 2022

De acuerdo con las autoridades locales, tres personas murieron, entre ellas un niño, y otras 17 resultaron heridas en el bombardeo del hospital materno infantil.

¿Quién es la mujer fotografiada?

La institución de salud quedó en ruinas. Sin embargo, varios internautas han llegado a afirmar que todo era mentira y que ella la mujer se había prestado para una puesta teatral.



Tales acusaciones, sin ningún tipo de prueba, fueron respaldadas por la Embajada rusa en Reino Unido. Incluso, el ministro de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, se pronunció al respecto.



“La aeronáutica rusa no llevó a cabo absolutamente ninguna misión contra blancos en la zona de Mariúpol. El supuesto bombardeo aéreo es una completa provocación puesta en escena para mantener el revuelo antirruso entre una audiencia occidental”, aseguró.



Mariana Vishegirskaya es una ‘influencer’ ucraniana. Utiliza sus redes para compartir cosméticos y otra serie de productos de belleza para el cuidado de la piel y el cabello.

De acuerdo con información preliminar, había ingresado al hospital de Mariúpol para dar a luz en medio de la guerra que se vive en su país. No obstante, fue víctima de los ataques junto a otras familias.



No es una actriz. No se maquilló con tinta roja. No fingió un embarazo, como se puede evidenciar en las publicaciones de su cuenta de Instagram y las imágenes que venía compartiendo su pareja.



“La familia es lo más importante del mundo. Si no tienes familia, considera que no tienes nada. La familia es el vínculo más fuerte en tu vida”, se lee en uno de los ‘post’ de Yuri Vyshemirsky, el esposo.

Ahora, se conoció que Mariana dio a luz a una niña tras sobrevivir al bombardeo. “Están bien, pero hace mucho frío en Mariúpol y los bombardeos no paran”, informó Olga Tokariuk, periodista independiente que cubre la guerra en Ucrania.Con el pasar de las horas, se conocieron fotos del nacimiento de su hija. Se le ve en una camilla mientras su pareja arrulla a la bebé.

Και το όνομα αυτής Βερόνικα.



Mariana Vishegirskaya lies in a hospital bed after giving birth to her daughter Veronika, in Mariupol, Ukraine, Friday, March 11, 2022.



EVGENIY MALOLETKA/THE ASSOCIATED PRESS pic.twitter.com/LmHK0ymobK — Athιna Atesoglou (@athinatess) March 11, 2022

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que el bombardeo ruso al hospital es una “la prueba final del genocidio” que se está cometiendo contra su pueblo.



De hecho, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respaldó la información luego de los reportes de su personal en la zona.



“(Hubo) un bombardeo indiscriminado contra un hospital que estaba atendiendo a mujeres y niños”, comentó Stephane Dujarric, portavoz del organismo internacional.

