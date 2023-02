La compañía automovilística estadounidense Ford eliminará 3.800 empleos en Europa, el 11 % del total de su plantilla en esta región, como parte de su plan de transición para la fabricación exclusiva de vehículos eléctricos, informó este martes el fabricante.



Para 2025, Ford habrá recortado 2.800 puestos de trabajo en sus equipos de ingeniería, para mantener unos 3.400 empleos de esas características en Europa, especializados en el diseño y desarrollo de vehículos, según un comunicado de la empresa.



De igual forma, acabará con unos 1.000 puestos en sus departamentos de administración, marketing, ventas y distribución.



El plan implicará la extinción de 2.300 empleos en Alemania, 1.300 en el Reino Unido y otros 200 en otros lugares no especificados, sobre el total de 34.000 trabajadores que el fabricante tiene en Europa.



Fuentes de la compañía en España le dijeron a EFE que una pequeña parte de esos 200 puestos de trabajo afectados en el resto de Europa corresponderá a las oficinas centrales en Madrid, en las tareas de marketing y ventas y distribución, por el momento en un número sin concretar.



En el caso de la planta de producción de Almussafes (Valencia), el recorte no afectará o será "mínimo".



"Son decisiones difíciles, que no se toman a la ligera. Reconocemos la incertidumbre que crea para nuestro equipo y les aseguro que les ofreceremos nuestro pleno apoyo en los próximos meses", señaló en la nota el gerente general de Ford Model en Europa, Martin Sander.



La empresa se compromete a abrir consultas con los agentes sociales de forma que la mayoría de salidas se produzcan de manera voluntaria.



El objetivo del fabricante es "competir con una nueva formación de vehículos de pasajeros icónicos", según la reorganización desvelada hoy para crear una cartera de productos "más pequeña, más centrada y cada vez más eléctrica".



"Allanar el camino para un futuro sostenible y productivo requiere acciones amplias en la forma en que desarrollamos, fabricamos y vendemos los vehículos de Ford. Esto tendrá un impacto sobre la estructura organizativa, el talento y las capacidades que necesitaremos en el futuro", agregó Sander.



A partir de 2030, Ford quiere vender solo coches eléctricos en Europa y abandonará la comercialización de furgonetas de motor de combustión para 2035.



Como parte de ese objetivo, la compañía ha descartado coches pequeños como el Fiesta o el Focus en la región para centrarse en modelos eléctricos, menos complicados de desarrollar.



EFE

