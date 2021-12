En medio de la creciente ola de contagios que afrontan varios países por cuenta de la variante ómicron, una médica italiana le solicitó a la autoridad de salud de dicho país el permiso para dejar de atender a pacientes no vacunados contra el covid-19, a quienes responsabilizó de la nueva ola de casos de coronavirus.



Mara Maffeis, cuya solicitud fue rechazada, recibió amenazas luego de su petición.



Esta es su historia.

‘Me sentí abrumada’

Mara Maffeis es una italiana de 48 años, originaria de Parre, ubicada en la provincia de Bérgamo, Italia. Su historia fue publicada por el diario italiano ‘Corriere della Sera’.



Según narra el medio citado, Maffeis trabaja para los servicios ambulatorios de salud de Ponte Nossa y Premolo.



La cantidad de pacientes contagiados con el virus por cuenta de ómicron hicieron que se sintiera abrumada: “Me sentí abrumada ante la cantidad de llamadas de pacientes que habían dado positivo, parecía marzo de 2020 (...). Con este caos no damos abasto. La primera cita disponible para PCR es el 14 de enero (...) Es absurdo”, dijo la doctora a ‘Corriere della Sera’.



La carga de pacientes se sumó al hecho de que muchas de las personas a las que atendía no estaban vacunadas contra el covid-19, por lo que los responsabilizó del crítico momento que se vive nuevamente en los centros de salud.

A Bergamo la dottoressa Mara Maffeis si rifiuta di curare i no-vax, «Stanca di perdere tempo», e tenta di depennare dai suoi 1.500 mutuati chi non si è vaccinato, purtroppo non può farlo, in cambio ha ricevuto minacce d'ogni tipo!

Tutta la mia solidarietà. pic.twitter.com/GL0Rz7SvfR — tanino ferri (@taninoferri) December 29, 2021

“No sé cuántos de los pacientes que he visto no están vacunados, pero creo que han tenido un papel muy importante en esta nueva ola. Los primeros infectados que visité, casualmente, fueron cuatro personas no vacunadas”, narró al medio citado.



Y aunque intentó hacer algo para convencer a sus pacientes de vacunarse, los motivos que le expresaban sobre el porqué no se habían vacunado contra el virus hicieron que explotara y pidiera no atender más a pacientes no vacunados.



“Es inútil, una vez me preguntaron si es cierto que la vacuna te esteriliza. Estoy harta de perder el tiempo con esta gente”.



‘No más pacientes no vacunados’

Según el diario italiano ‘Corriere della Sera’, la nueva ola, la carga laboral y las peleas con antivacunas llevaron a que Mara Maffeis se cargara de ira y solicitara dejar de atender pacientes que habían optado por no vacunarse contra el covid-19.



“¡Muchas "gracias" a los pacientes no vacunados por la nueva ola pandémica a la que nos enfrentamos! Voy a solicitar al centro de salud que elimine de mi consulta a todos los pacientes no vacunados”, escribió en un estado de Whatsapp.



Recibió amenazas. Varias personas le escribieron que la habían denunciado y que habían comenzado una recolección de firmas para que dejara de atender los servicios de salud.



Aun así, la mujer prosiguió con su idea y contactó a la Agencia Italiana de Protección de la Salud para hacer la petición formal.



Sin embargo, las autoridades rechazaron su pedido: “Me dijeron que no es posible hacerlo, que entonces también tendrían que quitar a las personas obesas y a los fumadores. Por tanto, seguiré tratando a todos como siempre lo he hecho”, le dijo a ‘Corriere della Sera’.



Maffeis dijo que explotó ante la cantidad de enfermos de covid y otras patologías que deben atender a diario.



Y aunque intentó presentar su objeción de conciencia para dejar de atender a quienes se negaron a vacunarse, tendrá que seguirlo haciendo.



