Mamá e hija pagan un sicario y lo denuncian por no matar a su víctima.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Centro de Madrid (España) hicieron un insólito arresto: detuvieron a madre e hija que contrataron a un sicario, pero al que iban a denunciar por no asesinar a la víctima que le habían "encargado".

La historia, según reseña 'El País' de España, comenzó con el descontento de la madre con su novio, pues este la estafó y le hizo perder 60 mil euros. La situación alteró tanto a la madre como a la hija, quien, entre conversaciones, le relató la tragedia a su novio de 29 años.



Este hombre, sin embargo, aseguró ser uno de los 'Jefes' de servicios secretos más implacables de España, según el respaldo de los presuntos números que dijo tener: había abatido 1897 objetivos, hecho 524 capturas y efectuado 352 misiones.

Tras 'mostrar' sus credenciales ultrasecretas, urdió un plan para que el estafador pagará por su acto: Lo rastrearía, lo asesinaría y vendería sus órganos para recuperar los 60 mil euros perdidos.



Sin embargo, lo que parecía una de las ideas más descabelladas terminó respaldándose por un insólito contrato que firmaron el 'mercenario'-novio de la hija, la hija y la madre.



Este documento constaba de varios puntos principales entre los que se resaltan: Buscar y localizar al sujeto mediante "el interrogatorio a familiares y amigos"; "sustracción de identidades, descalificaciones y sumisiones" y "extraerle siete órganos" para venderlos y compensar a la mujer estafada y a su hija.



"En caso de la negativa del sujeto a donar sus órganos voluntariamente, se le obligará de las maneras establecidas en el código 341 del Reino de España", afirma el documento, que fijaba un plazo de ejecución de entre 60 y 180 días.



"Para la finalización de la operación, el sujeto principal será llevado ante un tribunal antiterrorista encabezado por el general de división", cerraba el documento, el cual también poseía los presuntos antecedentes dignos de un militar veterano.

Inicio de la operación: otra estafa más

La mujer pasó de perder 60 mil euros a perder otros 7 mil más.



El sicario solicitó una cuota de 7 mil euros para iniciar la búsqueda del objetivo. Sin embargo el tiempo pasaba y no había razón alguna de la misión encomendada. En otras palabras: del caso con un estafador se pasó a un insólito embaucamiento con dos estafadores.



Resueltas a no dejar la nueva estafa en la impunidad, madre e hija fueron a una comisaría para interponer la respectiva denuncia. Sin embargo terminaron detenidas al estar involucradas en el delito de 'Proposición para asesinato' al haber sido cómplices, si no de un asesinato, por lo menos sí de un plan para el deceso de una persona.



Después, la policía localizó al 'sicario-novio' y lo capturó también.

Dos estafas, tres detenidos y un documento extravagante

Los tres involucrados en el escabroso plan de extracción de órganos -Madre, hija y novio de la hija- quedaron en libertad, pero con un proceso judicial, por lo cual serán citados ante un juez.



Pero ¿El supuesto sicario habrá actuado a pesar de su ausencia?



La Policía de Madrid descubrió que no, pues el primer estafador, aquel que robó los 60 mil euros y se convirtió en el objetivo a asesinar, está sano y salvo. Está tan vivo que, según 'El País', podría ser detenido por cometer el delito de estafa.

