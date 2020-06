Decapitaron a perrita y tiraron su cuerpo en la casa de su dueña

Un caso de maltrato animal se presentó en el condado de West Midlands, Inglaterra, cuando Andrea Jarvis encontró a su mascota muerta y decapitada en el jardín de su casa. La mujer describió el momento como "horrible y perturbador".

La Policía de West Midlands y la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (Rspca, por sus siglas en inglés) dieron a conocer el caso por medio de un comunicado de prensa.



Jarvis contó que, el pasado 19 de mayo, llegó a su casa después de trabajar. Como de costumbre, llamó a Hollie, una perrita bull terrier con la que convivió durante 13 años. En vista de que no atendió al llamado, la buscó por toda la casa. Cuando llegó al jardín, se encontró con la lamentable imagen de su mascota muerta.

No podía creer lo que estaba viendo. Hollie estaba muerta y su cuerpo estaba mutilado de una forma horrible FACEBOOK

TWITTER

“No estaba preparada para lo que observé. No podía creer lo que estaba viendo. Hollie estaba muerta y su cuerpo estaba mutilado de una forma horrible”, le manifestó Jarvis a la Policía.



(Lea también: Familia campesina ‘youtuber’, feliz tras recibir premio de YouTube).



La mujer relató que una pierna delantera y la cabeza estaban desprendidas del resto del cuerpo de la perrita. Estaba cubierta de tierra, pero no había restos de sangre.



Las autoridades afirmaron que Hollie pudo ser raptada, asesinada y luego dejada nuevamente en su hogar.



“No hay palabras para describir cómo me siento en este momento, algunas personas dirán que es solo un perro, pero ella era de la familia, era suave como una bolsa llena de gatitos. Solo quería ser amada y alimentada. No podría haber pedido un mejor perro”, afirmó Jack Taylor, hijo de Jarvis, en su cuenta de Facebook.

(Si nos lee desde la aplicación, vea la publicación en Facebook en este link).

“Las lesiones que sufrió son horrendas y esto ha sido terrible para sus dueños”, afirmó Adam Bailey, inspector de la Rspca, en la información que entregaron sobre el caso.



(Le puede interesar: Niña le niega abrazo a su tío por miedo a coronavirus).



La entidad afirmó que, aparentemente, la perrita fue utilizada para peleas de perros. Sin embargo, los hechos aún están siendo investigados.

Tendencias EL TIEMPO