Covid-19: 'variante colombiana' causa preocupación en España

Este viernes, Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, advirtió sobre la presencia de la variante colombiana del coronavirus en la capital española.



Ante las declaraciones, el Instituto Nacional de Salud de Colombia aclaró que no existe ninguna cepa colombiana. "Es un linaje que circula en Estados Unidos, Curazao, México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, España y Colombia y seguramente en más países. Colombia lo detectó desde enero, lo caracterizó y lo reportó. No se trata entonces de ningún linaje colombiano, si no de una investigación colombiana", dice el Instituto Nacional de Salud.

¿Qué dicen en España?

Según reportaron medios locales, como ABC, elDiario.es, la Sexta y la agencia Efe, Zapatero habló en rueda de prensa sobre "un aumento progresivo en las últimas semanas de la mutación de la variante colombiana".



“Hay un aumento progresivo de la variante colombiana. Esta variante tiene la mutación 4.8.4, y que puede ser que pueda generar algún problema en relación con las vacunas. Todo esto toma sentido, porque según hemos podido comprar, los pacientes que entran por Barajas (...), muestran una PCR con cargas virales muy altas”, acotó Zapatero.



Por otro lado, Zapatero dijo que en la última semana observaron que la cepa británica en el país se redujo ligeramente, situándose su presencia en torno al 85 y 90 por ciento. Por otro lado, en Madrid aumentó también porcentualmente la presencia de la cepa sudamericana y brasileña, la cual "puede estar en torno a un 6 por ciento". "También les adelantamos que hemos detectados dos casos de la cepa india", añadió.

🔴 EN DIRECTO. A partir de las 10:00 horas el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 de la Comunidad de Madrid, @ZapateroAntonio, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, actualizan la información sobre la situación epidemiológica. https://t.co/9M0edtdQgp — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) June 4, 2021

Además, Zapatero le pidió al Gobierno de su país aumentar el control y vigilancia de los aeropuertos, especialmente del Adolfo Suárez Madrid-Baraja, el cual sirve principalmente a la capital. "Nos preocupa que los ciudadanos puedan viajar con carga viral sin control de ningún tipo", dijo el encargado de la salud de la Comunidad de Madrid.



Finalmente, Zapatero destacó que los casos en su país siguen a la baja, tras destacar una reducción del 21 por ciento en los positivos.

Cifras del covid en España

España roza los 10 millones de personas inmunizadas contra la covid-19 (9'979.204), algo más del 21% de la población protegida con la vacuna completa, y afronta junio con el reto de alcanzar los 15 millones en la segunda quincena del mes, tras la llegada de nuevas remesas de dosis esta semana.



De acuerdo a las cifras facilitadas por el Ministerio de Sanidad, en España se registraron 5.250 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, lo que eleva la cifra total de infecciones desde el inicio de la pandemia a 3'693.012, y 50 muertes más, hasta un total de 80.099 defunciones.



Según el informe del Ministerio, también bajó la presión de las ucis hasta el 12,5 % y la ocupación hospitalaria hasta el 3,4 %.

