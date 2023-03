Su aparición revivió una incertidumbre que se mantuvo latente durante más de 15 años. Julia Faustyna Wandelt, una joven polaca de 21 años, creó un perfil de Instagram bajo el nombre iammadeleinemccann, en el que afirmó que creía ser la pequeña desaparecida en 2007, durante unas vacaciones familiares en Portugal.



Para conformar su teoría, la autora compartió varias imágenes en collage para comparar sus rasgos con la familia británica. Este fin de semana, admitió en un vivo que no sería su verdadera identidad, pero dijo que podría ser otra niña secuestrada: “Hay evidencias”.



La pequeña Maddie desapareció en 2007, con tan solo cuatro años, durante unas vacaciones en Portugal junto a su familia, lo que conllevó un sinfín de investigaciones para dar con su paradero que continúan en la actualidad.



Ante la insistencia de Wandelt a través de las redes sociales, en cuyas publicaciones solicitó una prueba de ADN con la familia McCann, Gerry y Kate decidieron mantenerse cautelosos y no dieron ningún paso hasta el momento, ya que a lo largo de 16 años se encontraron todo tipo de teorías.



Los motivos que alegó para justificar su creencia de que su verdadera identidad era la de Madeleine fueron diversos, entre los que figuraron algunas coincidencias físicas, como el coloboma en el ojo.



Pero, principalmente, la joven destacó que sus padres se negaron a realizarse las pruebas de ADN y que no quisieron mostrarle su partida de nacimiento. Posteriormente, la familia de Julia declaró que lo segundo no era cierto y que su hija “necesita un tratamiento médico”.

Cartel con información de la desaparecida menor británica Madeleine McCann. Foto: AFP

En tanto, el viernes pasado, la representante legal de Julia, la médium Fia Johansson, compartió un video en vivo a través de su perfil de Instagram junto a la joven, en el que revelaron que “quizás” su identidad no está ligada a la de Madeleine McCann.



Aunque, a su vez, apuntaron a que Wandelt “podría ser otra niña secuestrada”. “Hay evidencias” de que “algo muy grave sucedió en la infancia” de Julia, aseguraron.

La búsqueda de Julia Wandelt:“Le preocupaba mucho”



La médium Johansson declaró en febrero que se encontraba en medio de la investigación sobre quién sería Julia Wandelt, en una entrevista con The Sun hace apenas unos días.



“Hacemos todo lo posible para descubrir la verdad sobre sus antecedentes y, así, su verdadera identidad”, señaló. Y advirtió: “Investigamos a su familia, sus antecedentes, las personas con las que fue a la escuela, todo lo que se nos ocurre”.



Las conclusiones que sacó, según apuntó, es que Wandelt “escuchó a su madre decir algo como: ‘No sé por qué tenemos a esta chica, siempre fue muy inquieta desde que la llevamos’”. Y agregó: “Desde entonces, [Julia] comenzó a cuestionar qué pasaba y si sus padres eran biológicos. Le preocupaba mucho”.



La cuenta de iammadeleinemccann superó el millón de seguidores, pero su popularidad descendió luego de la confesión, y en el momento cuenta con 53 mil.



Según relató la médium al medio mencionado, Julia habría encontrado una fotografía de un hombre que, según su testimonio, la violó cuando era niña y compartía una similitud con uno de los sospechosos del caso de Madeleine McCann. “Comenzó a investigar a la pequeña y notó más y más similitudes”, contó.

