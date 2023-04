Tras el revuelo causado por una joven quien aseguraba en redes sociales ser Madeleine McCann, una niña que desapareció el 3 de mayo de 2007 durante unas vacaciones familiares en Portugal, la atención de la prensa volvió a estar sobre el conmovedor caso.



De hecho, debido a la incertidumbre que generó las aseguraciones de la joven, en este nuevo episodio para los McCann, solo faltan las pruebas de ADN para asegurarse que sí se trataba de la pequeña niña.



Sin embargo, el test indicó que Julia es 100 % polaca, con un pequeño porcentaje de orígenes de Lituania y Rusia, según consignó el medio Radar Online. ¿Cómo respondieron los padres de Madeleine McCann?

Desde el 3 mayo de 2007, los padres de Madeleine han buscado incansablemente a su pequeña niña. La pareja dejó sus trabajos para dedicarse 100 % a resolver el misterio que hasta hoy tiene más preguntas que respuestas.



¿Dónde está Madeleine? ¿Qué pasó con la niña? ¿Por qué se demoraron tanto en reaccionar? ¿Alguien se la llevó? Las preguntas con el paso de los años parecen aumentar cada vez más; sin embargo, la perseverancia de los padres sigue intacta.



No obstante, este 2023, una joven se volvió famosa mundialmente por asegurar ser Madeleine y mostrar “pruebas” físicas de que sí era la niña perdida. El revuelo llegó a oídos de la familia de la pequeña, quienes ante una gota de esperanza reaccionaron.

(Siga leyendo: Madeleine McCann: examen descarta a joven que dice ser la niña, según detective).

La prueba de ADN más esperada

Tras las aseguraciones, la misma joven fue la que pidió que le hicieran una prueba de ADN, pues estaba segura de que no era hija de la mujer que decía ser su madre.



Los McCann respondieron y señalaron que un familiar se había ofrecido para hacer el test de parentesco.

(Puede leer: Madeleine McCann: cronología de la desaparición de la niña británica).

Facebook Twitter Linkedin

La mujer, de 21 años, cuenta que no está segura de su verdadera identidad o edad. Foto: EFE - Instagram: @iammadeleinemcann

Finalmente, Wendell se realizó una prueba de ADN que informó de su origen y los resultados fueron concluyentes: la prueba indicó que Julia es 100 % polaca, con un pequeño porcentaje de orígenes de Lituania y Rusia, según consignó el medio Radar Online.



Por lo que no sería la pequeña niña, sino Julia Faustyna. La noticia fue confirmada por Fia Johansson, una investigadora privada.

La respuesta de los padres Madeleine y los padres de Julia Faustyna

No hay nada que informar en este momento. Si lo hay, vendrá de la Policía Metropolitana FACEBOOK

TWITTER

Tras el resultado de la prueba de ADN, el diario estadounidense The New York Post, los padres de la niña desaparecida no quisieron dar declaraciones al respecto.



Sin embargo, el diario anteriormente citado afirmó que tuvo contacto con uno de los voceros legales de la familia, quien indicó: “No hay nada que informar en este momento. Si lo hay, vendrá de la Policía Metropolitana”.



Ante las molestias causadas, los padres de Julia se dirigieron a los medios polacos para disculparse por la actitud de la joven.

(Puede leer: Joven piensa que es la niña desaparecida Madeleine McCann y pide prueba de ADN).

“Para nosotros, como familia, es obvio que Julia es nuestra hija, nieta, hermana, sobrina y prima. Tenemos recuerdos, tenemos fotos”, señalaron.



Y agregaron: “Julia también tiene estas fotos, porque las tomó de la casa familiar con el acta de nacimiento, así como numerosas altas hospitalarias”.



De hecho, al parecer, Julia Faustyna ya había hecho lo mismo; no obstante, no había tanta visibilidad como este año. Por otro lado, el caso volvió a estar en las agendas de las autoridades de Reino Unido y Portugal.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Madeleine McCann: la serie de Netflix para entender el enigmático caso

Madeleine McCann: hombre en Alemania es inculpado por su desaparición

Madeleine McCann: autoridades, convencidas al 100 % de quién la asesinó