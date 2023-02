Un nuevo rumbo toma el caso de Madeleine McCann, la niña británica desparecida desde 2007 durante sus vacaciones en Portugal. El detective privado Francisco Marco, quien lideró la búsqueda de Madeleine, aseguró haberle hecho un análisis biométrico a la mujer que esta semana se hizo viral tras decir que ella es la menor de quien no se tiene rastro.



Julia Wendell, originaria de Polonia, creó una cuenta de Instagram llamada @iammadeleinemcann, y aseguró que comenzó a preguntarse si ella era Madeleine "hace unos meses" después de escuchar "algo" de su abuela. Su testimonio cobró fuerza de inmediato.

Pero Marco dice que llevó a cabo un análisis que descarta la posibilidad de que Wendell sea la niña desaparecida. En entrevista con la cadena española RAC1, el detective privado dijo: "He hecho una búsqueda biométrica y no hay parecido con las características de Madeleine".



Marco, quien fue director de una agencia de detectives, dijo que era extraño que Wendell publicara las afirmaciones sin fundamento en las redes sociales primero, antes de comunicarse con la familia de la menor desaparecida. "Puedo pensar que es un fraude, pero no puedo decirlo sin evidencia", agregó.

Kate y Gerry McCann, padres de Madeleine McCann. Foto: EFE

Y es que Julia Wendell aseguró que la familia McCann se acercó a ella para que se hiciera una prueba de ADN y afirmó tener una peca en la pierna y una mancha en el ojo en los mismos lugares que Madeleine. Incluso, dijo que tiene 21 años, pero cree que su edad podría estar equivocada.



Madeleine McCann, cabe apuntar, nació en mayo de 2003, lo que significa que actualmente tendría 19 años.



Según el detective privado, Wendell "contactó a la policía y nadie le hizo caso, y después abrió la cuenta de Instagram donde ahora tiene miles de seguidores cuando antes tenía muy pocos".



El caso de desaparición de Madeleine se ha hecho muy popular en redes sociales. En Tiktok, Twitter e Instagram, por ejemplo, circulan todo tipo de versiones sobre el caso. Incluso, en los últimos meses, la gente ha recurrido, como parte de una tendencia, mostrar su parecido con la menor desaparecida.



Wendell afirmó en su cuenta de Instagram que había hablado con un hombre que supuestamente era el primo de Madeleine y quien le dijo que podría "tener la posibilidad" de hablar con Kate y Gerry McCann para organizar una prueba de ADN. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por la familia de la menor.



Investigadores alemanes creen que Madeleine fue asesinada por el depredador sexual Christian Brueckner, quien ha negado en varias ocasiones tener algo que ver con la desaparición de la niña. Pero, a pesar de las extensas búsquedas y las innumerables investigaciones policiales, a la fecha no se ha encontrado el cuerpo.



De momento, la policía no ha acusado a Brueckner, pues no cuenta con el material probatorio suficiente para demostrar que él habría sido el responsable del crimen.



Una fuente cercana a la familia McCann le dijo recientemente al Daily Star Sunday que los padres están "dispuestos a analizar todas las pistas". Según esa fuente, en declaraciones replicadas por medios británicos, "la familia no se arriesga, están dispuestos a analizar todas las pistas. Es importante que analicen todos los factores, la niña se ve similar. No hay duda de eso".



Por lo pronto, The Mirror conoció que los fiscales del caso están trabajando para obtener pruebas en contra de Brueckner y que se han adelantado varias entrevistas a cercanos para establecer si el criminal tiene alguna relación con el crimen de Madeleine, al cual hoy rondan más preguntas que certezas.



REDACCIÓN INTERNACIONAL