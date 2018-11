Ejército europeo: la propuesta de Francia ante exabruptos de Trump

La semana pasada en París, antes de la celebración de los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso crear un ejército para proteger Europa.



El planteamiento en sí no es nuevo, pues ya líderes europeos se han preguntado en otras épocas si con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán, creada en 1949 como una alianza militar de Norteamérica y Europa para defenderse en caso de agresión de una potencia), EE. UU. protegería a uno de sus miembros.

La pregunta volvió a resurgir, formulada por el mandatario francés, quien dijo: “No protegeremos a los europeos si no decidimos tener un verdadero ejército europeo”. Además, agregó que los europeos deben protegerse “en relación con China, Rusia e, incluso, EE. UU.”.



Este planteamiento iba dirigido a su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien consideró un insulto la propuesta y le echó en cara a Macron que si no hubiera sido por EE. UU., Francia no se habría librado de la invasión de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.



Así, Macron fue el encargado de ponerle el cascabel al gato, es decir, de llamar la atención de que en Europa, como ya lo ha dicho la canciller alemana, Angela Merkel, no consideran un aliado fiable a EE. UU. bajo la administración de Trump, por sus posiciones que minan la confianza de dos aliados históricos.

Pero es que, además, el presidente de EE. UU., casi desde el inicio de su mandato, les ha exigido a los líderes europeos que aumenten su cuota de contribución a la Otán, fijada en el dos por ciento del producto interno bruto (PIB) en gastos de defensa, e incluso que la aumenten al cuatro por ciento.



“Es hora de que estos países ricos o paguen a EE. UU. por su gran protección militar o tengan que protegerse a sí mismos”, dijo hace poco el presidente estadounidense.



Algunos, como el presidente de la Asamblea Nacional de Francia, Richard Ferrand, consideran que detrás de la propuesta de Trump está el interés del mandatario de “que Europa financie la Otán para comprar armas estadounidenses”.

La Unión Europea no tiene constituidas unas fuerzas armadas, y como se lo dijo a EL TIEMPO Félix Arteaga, investigador de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano de España, “en este continente, tras una historia tan dura con dos grandes guerras, el tema de la seguridad y defensa es muy sensible, pues cada país tiene su propia forma de ver cómo defenderse, y hay ideas muy diferentes al respecto”.



De todas maneras, afirmó el investigador, “Francia inició con otros nueve países europeos, e independientemente de la Otán, un grupo de intervención destinado a llevar a cabo operaciones militares rápidas, llamado Iniciativa Europea de Intervención, que también podría estar disponible para realizar una evacuación en un país en guerra y asistir en caso de desastres. Ese podría ser el embrión del ejército europeo”.



Benjamín Herrera, profesor del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, señaló que el planteamiento de Macron “es una propuesta coyuntural ante los exabruptos de Trump con Europa y su forma de tratar de aislar a EE. UU.”.

El analista colombiano considera que “para Trump sería más difícil retirarse de la Otán, a pesar de que hace pocas semanas no le costó mucho trabajo retirarse de uno de los tratados de desarme nuclear de los años 1980”.



Esto porque EE. UU. dispone de una gran cantidad de bases militares amparadas por los acuerdos de la Otán en España, Turquía o Alemania, entre otros países, y eso sería difícil para uno que quiera mantener una presencia militar a nivel mundial.



El profesor Arteaga recuerda que la cifra de tropas estadounidenses en Europa es de 65.123 efectivos. Además, cita que de acuerdo con cifras del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de julio pasado, EE. UU. dedica solo unos 30.000 de los 600.000 millones de dólares totales de su presupuesto de defensa a Europa, entre el 5,1 y el 5,5 por ciento del total.



En ese sentido, “el ahorro neto de una retirada estadounidense de Europa sería mucho menor que el coste de realojar las tropas en otro emplazamiento estratégico”, dice el profesor Arteaga.



HOLMAN RODRÍGUEZ

Redacción Internacional

Twitter: @holmanrodriguez