Macron le responde a Trump: 'Los aliados se deben respeto mutuo'

El presidente francés Emmanuel Macron declaró este miércoles que "los aliados se deben respeto mutuo", en respuesta a los agresivos tuits de su hómologo estadounidense, Donald Trump.



"En cada momento clave de nuestra historia hemos sido aliados y los aliados se deben respeto mutuo (...) Lo demás no me interesa", dijo Macron a la cadena televisiva TF1, en declaraciones desde el portaaviones Charles de Gaulle.

"No quiero escuchar el resto, creo que lo que las francesas y los franceses esperan de mí no es que responda a los tuits, sino que prevalezca precisamente que (...) continuamos esta historia importante" entre ambos países, agregó.



Recién llegado de París, adonde viajó para asistir a las celebraciones del centenario del armisticio con otros líderes mundiales, Donald Trump atacó sin tapujos a Francia y al presidente Macron, molesto por la propuesta de su par francés para crear un

ejército europeo.

En París estaban empezando a aprender alemán antes de que llegara EE. UU. ¡Paguen por la OTAN o no!

"El problema es que Emmanuel sufre un muy bajo nivel de aprobación en Francia, de 26%, y una tasa de desempleo de cerca de 10%", tuiteó. En una serie de tuits particularmente duros, volvió a atacar la iniciativa de Macron sobre el ejército europeo.



"En París estaban empezando a aprender alemán antes de que llegara EE. UU. íPaguen por la OTAN o no!", agregó.



De esta manera ironizó, con una referencia muy poco diplomática sobre la ocupación de Francia por la Alemania nazi hasta la liberación de los aliados.



Sin calificar estos tuits, Emmanuel Macron aprobó los términos que empleó su entrevistador televisivo, quien le preguntó si eran "desagradables, poco elegantes". "Usted dijo todo", respondió el presidente francés. "Creo que Donald Trump hace política en Estados Unidos y yo lo dejo hacer política en Estados Unidos", dijo.



El mandatario quiso poner fin a la controversia y enfatizó que más allá de las palabras no se va a implicar en "un debate con el presidente estadounidense a través de tuits".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d.) y el de Francia, Emmanuel Macron no atraviesan por un buen momento en su relación. Foto: AFP

Según Macron, lo más importante es luchar juntos contra los mismos males. "Hoy Estados unidos y Francia están comprometidos juntos cada día en uno de los combates más importantes, que es la lucha contra el terrorismo islámico", subrayó. "Ya sea en Siria o en África, todos los días nuestros soldados trabajan juntos, arriesgan sus vidas juntos", destacó.

En el plano de la política interior, en un momento en el que el mandatario goza de baja popularidad, Macron reconoció que no ha logrado "reconciliar al pueblo francés con sus dirigentes" desde que asumió el poder en mayo de 2017.



"Nuestros conciudadanos de hoy quieren tres cosas: que los consideremos, que les demos protección, que les brindemos soluciones, no declaraciones, soluciones. Sin dudas, la consideración no ha sido suficiente", dijo Macron, quien quiere que los ministros y su gobierno bajen "más al terreno".